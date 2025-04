Sony lässt die klassischen PlayStation-Themes zurück auf die PS5 zurückkehren

Sony hat angekündigt, dass die klassischen PlayStation-Themen, die erstmals während dem 30er der PlayStation auf PS5 erschienen, nun bleiben.

Über die Themes auf PS5

Letztes Jahr veröffentlichte Sony ein PS5-Update, mit dem wir Aspekte des Betriebssystems der Konsole basierend auf verschiedenen Konsolengenerationen anpassen konnten. Dazu gehörten die PS1-Start-up-Animation als neue Startsequenz und eine Vielzahl von Themen basierend auf PS1, PS2, PS3, PS4 oder dem 30. Jahrestag, die auf den Startbildschirm und andere Bereiche angewendet werden konnten. Die Themes wurden im Januar entfernt, zu diesem Zeitpunkt sagte Sony, dass sie schließlich dauerhaft auf die Konsole zurückkehren würden. Die vier Themen, die die Geschichte von PlayStation feiern, sind nun als Teil eines Systemupdates auf die PS5 zurückgekehrt.

Sony hat auch Audio Focus eingeführt, eine neue Funktion, die „das Eintauchen erhöht, indem sie Voreinstellungen zur Verstärkung sanfter Klänge bietet, um eure Hörpräferenzen zu erfüllen, und ein klareres Audioerlebnis bei der Verwendung von Kopfhörern oder Headsets zu gewährleisten“, so Sony. Der Hersteller hat beschrieben, dass die Funktion die folgenden Optionen umfasst:

Boost Low Pitch: Verstärkt niederfrequente Geräusche wie brüllende Motoren und dröhnende Geräusche.

Boost Voices: Verstärkt Sprachchats, Charakterstimmen und andere Töne mittlerer Frequenz.

Boost High Pitch: Verstärkt hochfrequente Klänge wie Schritte und metallische Geräusche.

Boost Quiet Sounds: Verstärkt leise Töne in einem breiten Frequenzbereich.

Die Audiofokusfunktion ist verfügbar, wenn Kopfhörer verwendet werden, die über USB oder analoge Buchse angeschlossen sind. Es wird nicht für HDMI-Anschlüsse über Fernseher, AV-Receiver oder Soundbars unterstützt. Kürzlich hat Sony animierte Hintergründe für Days Gone, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, God of War Ragnarok, Horizon: Call of the Mountain, Horizon: Forbidden West, Lego Horizon Adventures, Ratchet and Clank: Rift Apart, Rise of the Ronin und Stellar Blade hinzugefügt.