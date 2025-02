Auf Wiedersehen, PlayStation: Nostalgie-Boot-Screen verschwindet, kehrt bald zurück

Die PlayStation-Themes zum 30-jährigen Jubiläum, die einzigartige Boot- und Menü-Sounds für jede PlayStation-Generation enthielten, werden bald nicht mehr verfügbar sein.

Über die Boot-Screens

PlayStation bestätigte dies auf X, obwohl auch bestätigt wurde, dass es kein Abschied für immer sein wird, da sie hinter den Kulissen arbeiten, um sie zurückzubringen. “Vielen Dank für die fantastische Resonanz auf die klassischen PlayStation-, PS2-, PS3- und PS4-Konsolenthemen, die demnächst verschwinden werden. Aufgrund der positiven Resonanz auf diese vier Themes arbeiten wir hinter den Kulissen, um diese besonderen Designs in den kommenden Monaten wieder zurückzubringen.“ Themes sind eine der am häufigsten nachgefragten Konsolenfunktionen, seit PlayStation sie zum ersten Mal in der PS3 eingeführt hat. Die PS4 war die letzte Konsole, die Themen unterstützte, bis das Unternehmen im Dezember letzten Jahres die PS5-Besitzer mit Themen überraschte, um das 30-jährige Jubiläum von PlayStation zu feiern.

Die Themes zeigten einen benutzerdefinierten Boot-Bildschirm, der das ursprüngliche PlayStation 1-Boot-up mit Ton und allem anderen abspielte, zusammen mit einigen der Systemmenüs und dem Sound, der zu anderen Generationen von PlayStation-Konsolen passte. Alle Fans verliebten sich sofort in die Themes, waren aber schnell untröstlich, als sie erfuhren, dass sie nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein würden. Diese Nachricht verbreitete sich schnell und veranlasste viele online, PlayStation zu bitten, die Themen für immer zu behalten. Während sie nun verschwinden werden, ist es toll zu hören, dass der Verlag das Feedback gehört hat und plant, sie wieder auf die Straße zu bringen. Hoffentlich wird die Wartezeit nicht lange dauern, und wir drücken die Daumen, dass wir in Zukunft mehr von dieser Art von Themes bekommen werden.