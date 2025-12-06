Sony arbeitet mit Bad Robot Games zusammen

Sony Interactive Entertainment hat eine Partnerschaft mit Bad Robot Games angekündigt, bei der Sony sein erstes intern entwickeltes Spiel veröffentlichen wird.

Sony x Bad Robot Games

Bad Robot Games ist die Videospielabteilung von Bad Robot, der Film- und TV-Produktionsfirma von JJ Abrams, die zuvor Filme wie Star Wars Episode 7 und 9, die Star Trek-Reboot-Trilogie und die Cloverfield-Trilogie koproduziert hat. Das Studio arbeitet derzeit an einem unangekündigten Koop-Shooter mit vier Spielern, der von Mike Booth inszeniert wird. Booth ist Chief Creative Officer von Bad Robot Games, aber vor allem als Schöpfer und Lead Designer von Left 4 Dead und seiner Fortsetzung bekannt. Laut der Ankündigung befindet sich das Spiel derzeit in der Entwicklung für PlayStation 5 und PC, weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. „Die Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment ermöglicht es uns, unsere neue IP zum Leben zu erwecken, mit einer expansiven Vision für dieses neue Universum“, sagte Anna Sweet, CEO von Bad Robot Games, in einer Erklärung.

„Mit der Unterstützung von PlayStation hoffen wir, ein mutiges, innovatives Erlebnis zu bieten, das für Spieler wirklich etwas Besonderes ist. Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass Mike Booth an der kreativen Spitze steht und ein kooperatives Abenteuer kreieren möchte, das zu unvergesslichen Momenten mit Freunden führen wird.“ PlayStation veröffentlicht das erste Spiel von JJ Abrams‘ Bad Robot Games, einem Koop-Shooter unter der Regie des Schöpfers von Left 4 Dead-Vizepräsident und Leiter von 2P/3P Content Ventures und strategischen Initiativen bei SIE, Christian Svensson, fügte hinzu: „Wir sind sehr beeindruckt von den Talenten, die Bad Robot Games in ihrem Studio gesammelt hat, und freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihr bevorstehendes Spiel zu produzieren und zu veröffentlichen.“ Was auch immer uns damit erwarten wird, wir können auf jeden Fall schon einmal gespannt sein!