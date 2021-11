Sonos Gift Guide präsentiert die Soundgeschenke der Weihnachtssaison

Mit Beginn der Weihnachtszeit startet auch die Suche nach dem perfekten Geschenk: Die meisten stehen nun vor der Frage, wie sie ihren Liebsten eine langanhaltende Freude bereiten können. Egal ob ein Geschenk für den Sportfan schlechthin, für die Mutter mit Vorliebe für Wellness-Abende oder für die wanderaffine Freundesgruppe gesucht wird – es gibt einen Geschenktipp, der sie alle eint: Der richtige Sound, der immer für die passende Stimmung sorgt, motiviert und dabei hilft, schöne Erinnerungen zu schaffen. Da Sound-Bedürfnisse allerdings so unterschiedlich wie unsere Liebsten sind, hat Sonos eine breite Auswahl an Speakern geschaffen, um jedem und jeder das passende Klangerlebnis zu ermöglichen.

Im Sonos Gift Guide sind alle Inspirationen rund um Soundgeschenke mit den passenden Tipps zusammengefasst.

Sonos One: Der passende Sound für Multitasker

Das entschieden beste Multitasking – nämlich Kekse backen und Geschenke verpacken – wird wohl immer der Weihnachtszeit vorbehalten bleiben. Aber auch im Jahresalltag kennen wir doch alle unsere liebsten Multitasker, die immer mindestens zwei Dinge gleichzeitig erledigen. Von Eltern mit (Klein)-Kindern über gestresste Student:innen bis hin zu Berufstätigen, die Home & Office gleichzeitig im Blick haben – der richtige Sound hilft ihnen stets in die Stimmung zu kommen, die sie gerade brauchen. Ob Entspannung mit Naturklängen oder Motivation mit den coolen Beats der neuesten Hits – mit dem smarten Sonos One Speaker und der integrierten intelligenten Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant können sie detailreichen Sound direkt und ohne mühsame Umwege einstellen.

Der Sonos One ist zu einem UVP von 229 Euro auf sonos.de und im Handel in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Alle Ereignisse hautnah erleben: Bester Klang mit der Sonos Beam (Gen 2)

Begeisterter Fanjubel, wenn die Lieblingsmannschaft gewinnt und der Nervenkitzel, wenn die Hundertstel-Sekunde beim Skirennen ausschlaggebend ist: es gibt wohl wenig, was Herzen so schnell rasen lässt, wie ein wichtiges Sportereignis. Die Sonos Beam (Gen 2) lässt Fans das live-dabei Gefühl jederzeit von zu Hause aus erleben. Der raumfüllende und detailreiche Dolby Atmos Sound lässt keinen Schuss ins Tor mehr verpassen und sorgt dafür, dass sogar die leisesten Sounddetails große Emotionen schaffen können. Durch ihre kompakte Größe passt die Soundbar auch wirklich in jede noch so kleine Wohnung.

Die Sonos Soundbar Beam (Gen 2) ist zu einem UVP von 499 Euro auf sonos.de und im Handel in Schwarz oder Weiß erhältlich. Hier geht’s zudem zu unserem Test.

Starke Beats, egal wann – egal wo: Sonos Move

Auf der Terrasse, im Garten oder direkt in der Küche beim Kekse backen – der portable Sonos Move ist stets mit dabei und sorgt neben starken Beats und beeindruckenden Bässen auch für einen optischen Hingucker. Der robuste und akkubetriebene Smart Speaker ist ein wahres Sound-Highlight von Sonos, für drinnen und draußen zu jeder Zeit. Seine große Reichweite ermöglicht auch eine starke WLAN-Verbindung, selbst wenn man im entferntesten Eck des eigenen Gartens ist – und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden lässt er garantiert keine Feier im Stich. Ob in der Weihnachtszeit oder unterm Jahr: mit Sonos Move sind die Lieblingshits immer verlässlich mit dabei.

Der Sonos Move ist zu einem UVP von 399 Euro auf sonos.de und im Handel in Shadow Black oder Lunar White erhältlich.

Ready, Set, Sonos Roam: Der ideale Begleiter für jedes Abenteuer

Von winterlichen Abenteuern im Schnee bis hin zu sommerlichen Stand-up-Paddle-Ausflügen am See – der leichtgewichtige portable Speaker Sonos Roam, ist allzeit für jede Aktivität bereit und das passende Geschenk für Outdoor-Liebhaber:innen und Abenteurer:innen. Denn dank der Schutzart IP 67 ist Sonos Roam staub- und wasserdicht und hat durch sein robustes Äußeres kein Problem mit Stürzen – dabei kann er ohne Weiteres sogar mal in den Pool fallen. Mit nicht einmal 500g und einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen fällt Sonos Roam auch bei längeren Roadtrips nicht ins Gewicht und bietet kraftvollen und vielseitigen Sound ganz einfach über Bluetooth.

Der Sonos Roam ist zu einem UVP von 199 Euro auf sonos.de und im Handel in Shadow Black oder Lunar White erhältlich. Hier geht’s zudem zu unserem Test.

Starry Night, Movie Night: Sonos Arc

Sei es James Bond, R2D2 oder Jack & Rose – unsere Lieblingsfilme entführen uns in neue Welten und auf spannende Abenteuer. Wer einem wahren Film-Aficionado ein echtes Cinema-Erlebnis in den eigenen vier Wänden ermöglichen möchte, der ist mit Sonos Arc richtig beraten. Die elegante Soundbar ist nicht nur ein beeindruckendes Designelement, sondern sorgt mit detailreichem und realistischem 3D Dolby Atmos Sound auch für ein immersives Erlebnis. Wenn bei Star Wars das Laserschwert quasi an einem selbst vorbeizischt und man beim Gesang des Liebsten Disney-Films direkt in die eigene Kindheit zurückversetzt, wird, beeindruckt die soundstarke Sonos Arc mit ihrem raumfüllenden Kino-Sound. Als Tipp dazu: wer für ein noch beeindruckenderes Sounderlebnis sorgen will, kombiniert Sonos Arc mit dem Subwoofer Sonos Sub, für ein unschlagbares Duo.

Sonos Arc ist zu einem UVP von 999 Euro in Schwarz oder Weiß, Sonos Sub zu 849 Euro in Schwarz oder Weiß, auf sonos.de und im Handel erhältlich.

Sound in voller Vielfalt: Sonos Radio HD

Mit „Mellow Morning“ in den Tag starten, die „Chill Beats“ im Büro hören und zu den Tracks von Neo-Soul-Königin Erykah Badu mit Freund:innen einen schönen Abend verbringen – Sonos Radio HD, der eigene Streaming-Dienst von Sonos, bietet Fans jedes Genres eine breite Vielfalt an handkuratierten Sounderlebnissen. Von exklusiven Interviews, seasonal Stations für die wichtigsten Anlässe des Jahres bis hin zu selbst kuratierten Sonos Radio Stations von internationalen Größen wie Dolly Parton oder Brian Eno: Ein Sonos Radio HD Abo ist das perfekte Geschenk, für alle, die mit Musik in die richtige Stimmung kommen wollen. Neben der breiten Vielfalt an Sound schafft Sonos Radio HD ein gänzlich werbefreies Erlebnis und die Möglichkeit, einzelne Tracks zu skippen.

Sonos Radio HD ist für Sonos Nutzer:innen direkt in der Sonos S2 App zu einem monatlichen Preis von 7,99 Euro verfügbar.

Wenn Oldie auf Goldie trifft: Sonos Five

Das Beste aus beiden Welten kreiert für Liebhaber:innen des Retro-Sounds der Sonos Five. Der Sonos Speaker schafft ganz einfach beeindruckenden Stereo-Sound und haucht jeder Vinylsammlung neues Leben ein. Denn Plattenspieler können direkt an den Sonos Five angeschlossen werden und Fans von einem kristallklaren High-Fidelity-Hörerlebnis profitieren. Neben der Kombination mit Audiogeräten, kann aber auch jede Art von Musik, Radio oder Hörbücher direkt über den Sonos Five gestreamt werden. Ein Klassiker, der mühelos alt und neu verbindet.

Der Sonos Five ist zu einem UVP von 599 Euro in Schwarz oder Weiß auf sonos.de und im Handel erhältlich.