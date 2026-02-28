Sonnenskilauf am Sudelfeld: Entspannte Wintertage für die ganze Familie

Wenn im Spätwinter die Sonne wieder an Kraft gewinnt, zeigt sich das Sudelfeld von seiner angenehmsten Seite. Nur rund 80 Kilometer südlich von München gelegen, bietet euch eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Deutschlands ideale Bedingungen für gemeinsame Erlebnisse im Schnee. Breite, übersichtliche Pisten und moderne Sesselbahnen sorgen dafür, dass ihr komfortabel am Berg unterwegs seid.

Besonders für Eltern und Kinder ist die Infrastruktur am Sudelfeld durchdacht: An der Waldkopf-Talstation findet ihr Skiverleih, beheizte Depots und Skischulen direkt an einem Ort. So könnt ihr den Skitag ohne Hektik starten. Während die Kleinsten im SNUKI-Kinderland oder im Wintererlebnispark Tannerfeld ihre ersten Schwünge üben, dürfen sich die etwas Größeren auf der Funslope am Wedellift auspowern.

Ein besonderes Highlight wartet Mitte Februar auf junge Snowboardfans: Bei den kostenlosen Kids Snowboard Freestyle Coachings von HEAD Snowboards am 14. und 15. Februar 2026 gehört der Berg den Nachwuchs-Shreddern. Ihr könnt gemeinsam mit Profis aktuelle Boards testen und erste Slopestyle-Techniken lernen – die Liftkarte ist für die Teilnehmer:innen sogar inklusive.

Für die Pause zwischendurch laden euch urige Berggasthöfe mit Sonnenterrassen und bayerischen Spezialitäten ein. Hier könnt ihr die entspannte Atmosphäre des Spätwinters genießen und den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

Auch bei der Anreise habt ihr es leicht: Die Bayerische Regiobahn bringt euch stündlich von München nach Bayrischzell, von wo aus euch ein kostenloser Skibus direkt zur Talstation fährt. Mit dem MVV-Skipass Sudelfeld könnt ihr Bahn, Bus und Pistenticket bequem in einem einzigen Ticket kombinieren.