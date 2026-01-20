Sonic wird 35, Sega feiert noch mehr

Frisch von den Details zum 35-jährigen Jubiläum von Sonic the Hedgehog hat Sega eine weitere große Geburtstagsfeier angekündigt.

Puya Puyo wird auch 35!

Puyo Puyo feiert sein 35-jähriges Bestehen im Jahr 2026, und zu diesem Anlass hat Sega das Dairensa!-Projekt angekündigt, das eine Anspielung auf einen beliebten Song aus der Puzzle-Serie ist. Ein wichtiges visuelles, thematisches Kunststück zum 35-jährigen Jubiläum und die Teaser-Website des Projekts wurden veröffentlicht, wobei Sega verschiedene Initiativen anlässlich des Jubiläums ankündigt, mit dem Versprechen weiterer Ankündigungen. Am Sonntag, den 1. Februar 2026, um 6:30 Uhr unserer Zeit, wird der Verlag einen speziellen Live-Stream zum 35. Jubiläum von Puyo Puyo ausstrahlen, der Auftritte von Synchronsprechern, Live-Demos und die neuesten Informationen zum Handyspiel Puyo Puyo enthalten wird.

Darüber hinaus bekommt Japan einen Puyo Puyo-Pop-up-Laden zum 35-jährigen Jubiläum in Yokohamas Marui City (4. – 28. Februar), Kiddyland Osaka Umeda-Geschäft (7. Februar – 15. März) und Tokios Annivroad (5. – 22. März). Sega plant sogar, seine beiden großen Jubiläen mit Sonic & Puyo Puyo-Kollaborationen zu bündeln. Im Juni wird eine Sonic & Puyo Puyo 35th Anniversary Lotterie in Convenience Stores und Hobby-Shops erhältlich sein, mit der Kunden Preise wie Mini-Charakter-Acrylständer, Blechabzeichen und A4-Aufkleber mit Originalillustrationen gewinnen können. Puyo Puyo, früher außerhalb Japans als Puyo Pop bekannt, ist ein Kachel-Matching-Puzzlespiel, das von Compile entwickelt und 1998 von Sega übernommen wurde.