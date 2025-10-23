Sonic Rumble erscheint jetzt wirklich am 5. November 2025

Sonic Rumble für PC, iOS und Android-Geräte hat ein neues weltweites Veröffentlichungsdatum erhalten, nämlich den 5. November 2025.

Mehr zu Sonic Rumble

Das Spiel, das aus gutem Grund zuvor mit Fall Guys verglichen wurde, sollte eigentlich letzten Winter erscheinen, bevor seine Veröffentlichung auf den 8. Mai dieses Jahres verschoben wurde. Ende April gab Sega jedoch bekannt, dass sein globaler Start erneut verschoben wurde, weil seine Entwickler mehr Zeit brauchten, um „die Art von hochwertigem, langlebigem Sonic-Spiel zu bauen, das die Fans verdienen“. Damals sagte das Unternehmen, dass es sein Ziel von 1,4 Millionen Vorregistrierungen überschritten hatte und dass es „erstaunlich positive Reaktionen“ von Spielern in Pre-Launch-Regionen erhalten habe. Alle, die sich vorab registrieren, erhalten Boni, wenn das Spiel weltweit startet.

Ähnlich wie Fall Guys ist Sonic Rumble ein Spiel im Battle Royale-Stil, das bis zu 32 Spieler gleichzeitig aufnehmen kann. Die Figuren werden in Welten, die vom Sonic-Franchise inspiriert sind, gegeneinander antreten, während sie Ringe sammeln, mit denen sie neue Skins und Aufkleber kaufen können. Es gibt mehrere verschiedene Modi, darunter Run, bei dem wir um den ersten Platz kämpfen, und Überleben, in dem wir um den Verbleib im Spiel kämpfen. Fast wie in Mario Kart World! Wir können zwischen verschiedenen Sonic-Charakteren wählen, darunter Tails, Knuckles, Amy, Shadow und Dr. Eggman und bilden ein Team von vier Personen, um gegen andere Teams auf der ganzen Welt anzutreten.