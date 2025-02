Sonic Racing: CrossWorlds bei der State of Play broadcast enthüllt

Um diese gute Nachricht zu feiern, hat SEGA einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in den Welten-Warp-Wettkampf gibt, der die Spieler in Sonic Racing: CrossWorlds erwartet:

SEGA im Rahmen des PlayStation’s State of Play broadcast weitere Details zu Sonic Racing: CrossWorlds, dem neuesten Teil der langjährigen „Sonic Racing“-Reihe, bekannt gegeben. Mit den Kultcharakteren aus dem Universum von Sonic the Hedgehog™ und SEGA führt Sonic Racing: CrossWorlds außerdem eine spezielle Rennmechanik ein, die Fans von Sonic Racing in eine neue Dimension katapultieren wird.

Was erwartet euch?

In Sonic Racing: CrossWorlds gibt es wieder Strecken, die Land-, Luft- und Wasserterrain umfassen, sowie die noch nie da gewesenen Reiseringe, die sich in Echtzeit auf das Rennen auswirken, indem sie Rennfahrer:innen während des Rennens zu brandneuen CrossWorlds transportieren. Zudem bietet Sonic Racing: CrossWorlds die größte Auswahl an Charakteren, die es bislang in einem „Sonic Racing“-Spiel gab, sowie eine riesige Auswahl an anpassbaren Fahrzeugen. Ihr könnt Fahrzeugteile, Kräfte und Fähigkeiten nach Belieben kombinieren, um ein individuelles Rennerlebnis passend für euren Spielstil zu schaffen.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint bald digital und physisch auf PS4|5, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC.