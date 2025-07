Sommergewinnspiel 2025 – Tag 9

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Heute verlosen wir:

1 x Gutschein für die Chalets Coburg Schladming: 2 Nächte für 2 Personen im vollausgestatteten Appartement mit eigener Küche Inklusive einzigartigem Frühstück im Coburg Style: Frühstück ans Bett, am Buffet oder Brötchenservice Eine Massage Ihrer Wahl im Boutique Spa Kostenfreie Nutzung des Boutique Spa mit Chalet Outdoor-Sauna, Free Yoga & Fitness Classes und ab Ende Juli Infinity Outdoor-Pool, 24/7 Gym & more Inklusive Schladming-Dachstein Sommercard (von Ende Mai bis Anfang November) & Chalets Coburg Bonuscard Kostenfreie Tiefgarage & Carport, kostenfreie E-Auto Ladestation Bike Rental Benefits & Absperrbaren Fahrradraum mit E-Bike-Lademöglichkeit, Waschplatz sowie Skiraum mit beheiztem Skischuhwärmer Hunde herzlich willkommen (gegen Gebühr)



WELCOME IM ETWAS ANDEREN CASUAL BOUTIQUEHOTEL CHALETS COBURG

From busy to balanced – willkommen im Coburg Flow

Mit 360°-Panoramablick auf den Dachstein, das Ennstal und Schladming – und mittendrin: dein ganz persönlicher Flow. Leicht erhöht gelegen, mit maximaler Aussicht und minimaler Distanz zu allem, was du brauchst. Planai-Bahn? Zentrum? Natur? In Minuten erreichbar. Denn hier oben trifft Rückzug auf perfekte Anbindung – der beste Ort für alle, die die Berge lieben, aber nicht auf das pulsierende Leben einer Stadt verzichten wollen.

Die Chalets Coburg sind kein klassisches Hotel. Sie sind ein Gefühl. Ein Boutique-Aparthotel mit Stil, Seele und einer Handschrift: persönlich, kreativ, offen für alles – außer Standard. Klar, Appartement geht immer und überall. Aber in der Coburg geht eben immer ein bisschen mehr.

Im „My Coburg Style“ verbinden wir Bewegung & Balance, Energie & Flow – mit Stil, Persönlichkeit und Weitblick. Unser Boutique Spa ist klein, fein und bewusst nicht überlaufen, findest du hier Raum für dich: ohne Hektik, ohne Gedränge, aber mit Atmosphäre, die wirkt. Ob Du mit Ski, Yoga-Matte, Bike oder Hike Equippment oder einfach mit leerem Kopf anreist, bei uns findest Du, was Dir guttut. In Deinem Tempo, Mit viel Raum für Dich, aber immer genussvoll. Denn wir lieben es, Gastgeber zu sein – kreativ, persönlich, ausdrucksstark. Mit einer Leidenschaft für Stil, Technik, Kochen und Ideen, die mehr aus deinem Aufenthalt machen. Ob zu zweit oder mit Hund, ob sportlich aktiv oder maximal entspannt: It’s your choice. But it’s always Coburg. From Coburg with love Maria Gruber & Team.

Lebe das Leben!

PERFEKTE LOCATION FÜR SPORTS & CHILLEN: Sie lieben die Berge in allen Facetten und möchten aber nicht auf das pulsierende Leben einer Stadt verzichten?

NEU ** NEU: 20% Greenfee Ermäßigung am Golfplatz Schladming-Dachstein

Stadt & Berge – beides da, beides ganz nah! Die Chalets Coburg sind nur wenige Gehminuten vom Erlebnisberg Planai mit all seinen Erlebnissen im Winter wie im Sommer, vom Zentrum Schladming – 3 Gehminuten vom Zentrum Schladming – dem Hotspot mit Shopping & Essen, dem Downhill Park, Skischulen, Skiverleih sowie der dem Aprés Ski Mekka – der Tenne – entfernt. Hundemeilen, Joggingrouten, Wander- & Biketouren sind direkt von der Coburg aus erreichbar, der Congress Schladming ist direkt gegenüber.

BOUTIQUE SPA CHALETS COBURG

From busy to balanced – willkommen im Coburg Flow!

Das neue Boutique Spa Coburg bringt Bewegung & Sports, Balance & Entspannung, Energie & Flow in Einklang. Klein, fein, persönlich & individuell designed und bewusst nicht überlaufen – hier findest du den Raum, den du brauchst. Kein Gedränge, keine Hektik. Stattdessen: persönliche Atmosphäre, individuelle Anwendungen und exklusive Angebote, die genau auf das abgestimmt sind, was du draußen so liebst. Ob Wandern, Biken, Skifahren oder einfach die Berge genießen – wir begleiten deinen aktiven Lebensstil mit gezielten Treatments,

Step 1: Seit Juni 2025 startet unser neues Boutique Spa – klein, fein, persönlich und designed für echte Wirkung. Mit ausgewählten Yoga- & Fitnessklassen, achtsamen Body-Treatments und Massagen, die dich spüren lassen, was wirklich zählt.

Step 2: Ab Ende Juli folgen Outdoor-Pool, Gym & Loungegarten – für alle, die Wellness neu denken. Leise. Stilvoll. Und ganz bei sich.

Step 3: Mit Herbst 2025 beginnt die nächste Dimension im Boutique Spa Coburg: Ein Ort, der Regeneration nicht nur spürbar, sondern auch messbar macht. Wir verbinden moderne Longevity-Ansätze mit medizinisch fundierter Betreuung – ganzheitlich, individuell und mit dem Stil und der Ruhe, die du von uns gewohnt bist. Gesundheit mit Konzept – medical meets Boutique – dein Körper verdient mehr als Wellbeing

Move your body. Shift your mind. in your rythm!

FREEDOM & VIEW

Sie finden die Stopptaste Ihres Gedankenkarussels nicht? Kein Thema. Wir kennen jeden Entspannungsknopf. Versprochen. Und wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Zeit & Raum sind knappe Güter, wir leben den Traum, beides zu haben. Freedom in Raum & Zeit, Freedom im Selber Kochen oder Essen gehen, Freedom im Relaxen oder aktiv sein – Freedom im privat sein oder Gespräche führen! Sie schätzen die Freiheit & Privatsphäre eines eigenen Appartements, freuen sich aber doch über ein Hotelservice?

360 Grad patentierter garantierter Panoramablick auf den Dachstein , das Ennstal, nach Schladming und Rohrmoos! Alle Appartements verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen kleinen Garten, die XXL Terrassen mit Blick auf den Dachstein unserer TOPS und unseres LOFT sind einzigartig und für unsere Gäste unvergesslich!

Für uns bedeutet das 5* Service, 5* Betreuung, 5* Kreativität & Innovation in allen Belangen und das gewisse Chi-Chi, welches gerade im Urlaub der Seele so gut tut. Wer Ruhe will, bekommt Ruhe, wer Gespräche sucht, wird diese finden, wer Anleitung und Hilfe braucht, dem wird geholfen, wer rundum zufrieden ist, der kann ungestört seine „4 Urlaubswände“ genießen. It´s your Choice!

FRÜHSTÜCK IN 3 VARIANTEN

Mit Mittelmäßigkeit und Standards können wir nichts anfangen. Wir lieben kochen, experimentell kochen, wir lieben Neues auszuprobieren, wir die Produkte, die uns unsere Region quer durch die Jahreszeit beschert und wir lieben das Chi-Chi, Geschirr, Selbstgemachtes und Kleinigkeiten, die das Leben so lebenswert machen. Diese Leidenschaft zieht sich quer durch alle kulinarischen Hightlights, die wir in der Coburg anbieten möchten. Überrasschung & Experimente inklusive!

Selber kochen mit Brötchenservice, Frühstück ans Bett oder doch lieber am Buffet – it‘s your choice! Kindergeschrei, Gedränge oder Hang-overs – Frühstück im eigenen Appartement wann immer und wie immer Sie wollen.

MY COBURG STYLE – ART – INTERIEUR

Klar, Appartement geht immer, aber wir sind eine Idee voraus. Mit unserem 30 Jahre langen Background im Tourismus haben wir eine Idee davon, was Gäste im Urlaub schätzen und kennen die Like´s and Don’ts. All diese Ideen und Träume haben wir im „My Coburg Style“ verwirklicht.

My Coburg Style steht für:



Von der Stange – no way! Bei uns bekommen Sie maßgefertigte Verarbeitung heimischer Materialien. Die Küche spielt alle Stücke. Geschirr, Besteck, Gläser ohne Ende sowie mit allem Pipapo, Matratze hart oder weich – your choice! Top Schlafplatz für den Wohnzimmerschläfer!



Ja wir leben in den Bergen, aber nicht hinterm Berg. Alpine Style, ja bei Rohstoffen wie Holz, Stein und Stoffen aber persönliche Leidenschaft für Interieur, Mut zu Ausgefallenem und Gewagtem, Altes flirtet mit Neuem, Modernes mit Traditionellem. Ein bisschen Kunst ist auch dabei. Dies macht das Coburg Feeling und den Style aus. Alles wollen wir aber nicht verraten, ….

MEETINGS & INCENTIVES & VERANSTALTUNGEN

Wir sind sicher kein klassisches Seminarhotel. Warum?

Sie wollen Individualität & Gestaltungsfreit in der Zeiteinteilung, Freizeitaktivitäten, Unterbringung, Verpflegung und Räumlichkeiten dann wollen wir Sie nicht nur gescheiter machen sondern auch motivierter und entspannter und zwar mit:

Zwei kleinen aber feinen Seminarräumen mit allen technischen Finessen

Trainer Loft

Unterbringung in Einzel- oder Doppelzimmern

Frühstück und Pause sowieso

Catering in- oder außer Haus in außergewöhnlichen Locations.

Kurze Wege zum Kongress Schladming machen uns, die Chalets Coburg, zur idealen Unterkunft bei Veranstaltungen, Großevents und Großtagungen. In nur 3 Minuten erreichen Sie das Kongresszentrum.

>From Coburg with love! <3

