Sommergewinnspiel 2020 – Tag 22

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2020. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Heute verlosen wir:

1x Caturix Attachader Gaming Rucksack – hier geht’s zum Test.

Caturix Attachader

Der Attachader (Angreifer) bietet genügend Stauraum für die komplette Gaming-Ausstattung. Das Notebook kann in einem großen Fach an der Rückseite des Rucksacks gut gepolstert aufbewahrt werden. Des Weiteren sorgt ein großes, geräumiges Hauptfach für ein einfaches und sicheres Verstauen der Konsole sowie des kompletten Gaming-Zubehörs. Wo sich die einzelnen Komponenten verstauen lassen, verdeutlichen die eingenähten Labels, die sich in prägnanten Farben und Icons hervorheben. Für noch mehr Stauraum sorgen sechs äußere Taschen an den Seiten des Rucksacks sowie an der Ober- und Unterseite für bspw. die Sonnenbrille, den Geldbeutel oder auch Kabel und Netzteile.

Andere wichtige Utensilien wie bspw. Handy, Stifte oder Trinkflaschen lassen sich problemlos in den Seitentaschen verstauen, ohne, dass die Gaming-Hardware an Platz einbüßen muss. Ein erweitertes Bodenfach bietet zusätzlichen Stauraum für Netzteile und Kabel. Schnellen Zugriff auf die einzelnen Utensilien garantiert ein großes Frontpanel, das sich komplett öffnen lässt – So kann die Gaming-Session problemlos beginnen.