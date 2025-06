Solve for Tomorrow: Samsung kürt das beste Schul-Projekt beim Pitching Day 2025

Wie können junge Menschen ihre psychische Gesundheit stärken – und wie können digitale und soziale Innovationen dabei helfen? Mit dieser Frage beschäftigten sich heuer rund 600 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich im Rahmen des Samsung Bildungsprogramms Solve for Tomorrow. Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, besuchte Samsung zum Anlass des Pitching Days und beglückwünschte die Jugendlichen zu ihrem Engagement. Gemeinsam mit Trevor Lee (Präsident Samsung Österreich und Schweiz) und Marvin Peters (Director Mobile Samsung Österreich) begrüßten sie die sechs Finalistinnen und Finalisten.

„Die Ideen der Jugendlichen zeigen eindrucksvoll welches Potenzial in digitaler Technologie steckt, wenn sie kreativ und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Sie entwickeln nicht nur innovative Lösungen, sondern setzen sich auch mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit auseinander – ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft”, so Alexander Pröll, Staatssekräter für Digitalisierung.

„Mit Solve for Tomorrow wollen wir jungen Menschen die Tools in die Hand geben, um selbst aktiv zu werden und ihnen Technologien – und 21 Century Skills näher zu bringen, um damit gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen“, so Trevor Lee, Präsident von Samsung Österreich und Schweiz. „Mentale Gesundheit betrifft uns alle und die Schülerinnen und Schüler haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie Teil der Lösung sein wollen.“

Das diesjährige Motto: Mentale Gesundheit bei Jugendlichen stärken – ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. In Kooperation mit dem Projekt Call4Action des Roten Kreuzes arbeiteten die teilnehmenden Klassen in mehreren Projektphasen an Lösungen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Im Fokus standen dabei Kompetenzen, die für die Zukunft junger Menschen wesentlich sind: Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation – die sogenannten 4Ks – wurden ebenso gefördert wie die Auseinandersetzung mit MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). „Junge Menschen haben heute mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, ihnen die richtigen Werkzeuge und den Raum zu geben, um eigene Lösungen zu entwickeln“, betonte Marvin Peters. „Solve for Tomorrow zeigt eindrucksvoll, wie viel Potenzial in dieser Generation steckt.“

Das beste Team wurde nun von der Jury, bestehend aus Sonja Kuba, (Leiterin des Jugendrotkreuz), Tarek Faraj-Allah (Junior Achievement Austria), Johannes Sokopp (Bildungspolitik, Industriellenvereinigung), Christina Helf (Wiener Bildungsfestival, HEIV), Edith Hübler (Bildungsdirektion Wien) und Eva Rosskopf (Bildungsdirektion Niederösterreich), ausgezeichnet.

Von der Idee zum Prototypen

Im Rahmen von Solve for Tomorrow arbeiteten Schülerinnen und Schüler über mehrere Monate hinweg an innovativen Lösungen zur Stärkung der mentalen Gesundheit. Der dreistufige Innovationsprozess begann mit der Auseinandersetzung mit dem Thema und der Analyse relevanter Herausforderungen (Oktober–Dezember 2024), gefolgt von der Ideenentwicklung mithilfe von Design Thinking (Jänner–März 2025). In der finalen Phase entstanden konkrete Prototypen, die beim abschließenden Pitching Day vor einer Fachjury präsentiert wurden.

Unterstützt wurde der gesamte Prozess durch Workshops, Inputs von Expertinnen und Experten und kreativen Formaten. Beim Prototyping Day sammelten die Jugendlichen zusätzlich praktische Impulse, etwa zu AI-Storytelling oder Zukunftsszenarien und erhielten Unterstützung von bekannten Content Creators wie Rafael Osy, mrgrexx, Bianca Olivia, Sabrina Sterntal und Vanillaholica.

Junge Ideen für große Herausforderungen

Die sechs Finalklassen wurden im Samsung Tower herzlich empfangen. Unter den Ehrengästen befand sich auch Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, der sich ein Bild von den Projektideen der Jugendlichen machte und anschließend mit ihnen über die Rolle digitaler Technologien bei gesellschaftlichen Herausforderungen sprach.

Auch Süleyman Zorba, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Digitalisierung der Grünen, begleitete die Veranstaltung und zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Die 3a der MS Quellenstraße stellte die Webseite „Level Up“, für individuelle Stärken und sozialen Austausch, vor. Die 4b der GTEMS Anton Sattler Gasse entwickelte die App „Hobby Central“ zur Entdeckung neuer Hobbys. Die 3b der MS Brunn am Gebirge stellte „ASA – Die Anti Stress App“ zur Stressbewältigung vor. Die 3K der NÖMS Raabs/Thaya zeigte eine Plattform für mentale Gesundheit. Die 3c der NÖ Musikmittelschule St. Pölten präsentiert die „Talents Match App“ zur Talententdeckung und Alltagsorganisation. Die 4a der TNMS Eferding Nord entwickelte das Brettspiel „Entdecke dein Ich“ zur spielerischen Selbstentdeckung. Die Jury lobte die kreativen Herangehensweise und das starke Engagement aller Teams.

Als Gewinnerprojekt wurde das Brettspiel ‚Entdecke dein Ich‘ der 4a der TNMS Eferding Nord ausgezeichnet – ein Konzept, das besonders durch seinen innovativen Ansatz, seine praktische Umsetzbarkeit und seinen klaren sozialgesellschaftlichen Mehrwert überzeugte. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Thema soziale Kontakte und Gemeinschaftserlebnisse und setzt dabei auf ein Brettspiel zur spielerischen Erkundung der eigenen Stärken.

Mentale Gesundheit sichtbar machen – und fördern

Das prämierte Projekt erhält im Rahmen von Call4Action die Chance auf eine gezielte Umsetzung – etwa durch finanzielle Förderung, Mentoring oder Partnerschaften. Damit wird der Impact der Idee über den Schulkontext hinausgetragen.

Über Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow ist eine globale Corporate-Citizenship-Initiative von Samsung Electronics, die Innovations- und Kreativitätsmethoden aus der Arbeitswelt in den Unterricht bringt und in 68 Ländern mit jährlich mehr als 222.000 Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird.

Weitere Informationen zur Initiative in Österreich und zum Mitmachen finden Sie hier: Solve for Tomorrow.

Durch die globale Initiative ist Samsung bestrebt, die Erreichung der SDGs zu unterstützen und jungen Menschen dabei zu helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für eine bessere Zukunft benötigen.

Das Programm wird in Österreich gemeinsam mit The Things We Learn e.U. umgesetzt – Als verantwortungsbewusster Corporate Citizen setzt sich Samsung mit Solve for Tomorrow aktiv für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele ein und unterstützt junge Menschen dabei, jene Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für die Gestaltung einer besseren Zukunft benötigen.