So geht Hype: Pokemon Karmesin und Purpur bekommt neuen 14-Minuten-Trailer

Viele kleine Dinge fallen schnell auf, allem voran die dieses Mal tatsächlich offene Welt. Ihr dürft selbst die Reihenfolge wählen, wie ihr die Welt des Spiels erkundet. Nicht nur das, ihr könnt auch eure Pokémon selbst in den Auto-Kampf schicken, während ihr euch anderen Dingen widmet. Damit nicht genug, regelmäßig erscheinen die Tera-Monster, ihr könnt wohl selber Technische Maschinen herstellen, aber auch Picknicks, Bäder und Selfies in Pokémon Karmesin und Purpur machen. Es scheint, als käme hier viel Fan-Service auf uns zu – was haltet ihr davon?