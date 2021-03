Smartes, sauberes Heim mit dem ZACO A10 Saug- und Wischroboter

Der ZACO A10 Saug- und Wischroboter ermöglicht euch nicht weniger als smarteres Putzen. Was das zu bedeuten hat, lest ihr gleich hier! Der A10 kann nicht nur saugen (wie andere Geräte), sondern auch gleichzeitig wischen. Wenn das mal nicht Komfort ist?

Über den ZACO A10 Saug- und Wischroboter

Dank der integrierten 360° Laser-Navigation ist der ZACO A10 Saug- und Wischroboter wie geschaffen für Herausforderungen. Diese Navigation leitet ihn nämlich präzise durch die ganze Wohnung, bei Bedarf auf bis zu drei Etagen. So, wie es für derlei Geräte üblich ist, kartographiert er nebenbei das Zuhause für eine noch effizientere Reinigung aller Böden. Da solche Roboter sich immer wieder neu auf aktuelle Raumsituationen einstellen müssen, ist die Lasernavigation eine echte Innovation.

In der kostenlosen ZACO HomeApp für iOS und Android könnt ihr jederzeit festlegen, welcher Raum zu welcher Zeit gereinigt werden und welche Bereiche der ZACO A10 dabei aussparen soll. Der smarte Saug- und Wischroboter vermeidet durch seine Sensoren zuverlässig Kollisionen oder Stürze. Darüber hinaus weiß er immer genau, in welchem Zimmer er gerade putzt, wo er bereits unterwegs war und wie er bei Bedarf zurück auf seine Ladestation findet. Zusätzlich zur App verfügt der A10 über eine Fernbedienung und kann über Amazon Alexa oder Google Home per Sprache gesteuert werden.

Funktion und Verfügbarkeit

Durch den großen 450ml Staubtank mit Zyklon-Technologie beseitigt der ZACO A10 mühelos Staub und Haare ohne Saugkraftverlust – was ihn ideal für Tierbesitzer macht. Dabei lassen sich sowohl die Geschwindigkeit der Seitenbürsten als auch die Saugkraft stufenlos in der App regulieren, um den Roboter noch besser an seine Reinigungsaufgaben anzupassen. Dank seiner niedrigen Höhe von 92 mm erreicht er auch schwer zugängliche Areale, wie etwa unter Schränken oder Couchtischen.

Weil nicht nur jeder Boden anders ist, sondern auch jede Verschmutzung, bringt der A10 darüber hinaus die innovative Wischfunktion seiner smarten Geschwister von ZACO mit. Diese wird durch einen einfachen Wechsel des Tanks aktiviert. Eine pulsierende Bodenplatte sowie das optimierte Gewicht sorgen dafür, dass der Roboter auch hartnäckige Verschmutzungen beseitigt. Dabei umfährt er automatisch Teppichböden und stoppt die Wasserzufuhr, solange er stillsteht. Der ZACO A10 ist für 469,99 Euro (UVP) im Webshop auf www.zacorobot.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. Was haltet ihr davon?