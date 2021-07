Smart Home-Shop tink.at startet den Summer-Sale 2021

Clever einkaufen: tink.at startet ab sofort einen Summer-Sale. Zahlreiche Premium-Produkte gibt es nun günstiger zu erstehen. Einen Überblick der Angebote findet ihr gleich hier!

Über den tink.at Summer-Sale 2021

Erstmals mit an Bord im österreichischen tink-Summer-Sale sind die Bosch Indego Rasenmähroboter-Deals zum aktuellen Bestpreis. Die Angebote sind bis zum 12. Juli 2021, solange der Vorrat reicht, in ganz Österreich verfügbar – bis zu 45 Prozent Ersparnis für das Börserl sind da inbegriffen. Hier geht es zum großen Summer-Sale 2021 auf tink.at! Richtig spannend sind sogenannte Bundles, ein Set aus zwei oder mehreren Produkten. Sie bieten User:innen einen großen Mehrwert, denn erst durch die Kombination mehrerer Smart-Home-Produkte können die Vorteile des Smart Homes komplett zur Geltung kommen. Das Licht lässt sich durch Sprache steuern, die Musik automatisch starten, der Rasenmähroboter mäht selbständig oder auf Zuruf, und Türen werden dann, wenn niemand mehr zu Hause ist, automatisch abgeschlossen.

Bosch Indego S+ 500 Mähroboter

Passend zur EURO 2020 sorgt der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter für saftig-grünes Fußballrasen-Feeling im eigenen Zuhause. Dank der LogiCut-Funktion analysiert der Bosch Indego S+ 500 die Rasenfläche, mäht effizient in parallelen Bahnen und schafft so ein optisch natürliches Mähmuster wie im Fußballstadion. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter ist ab sofort in der Farbe Schwarz inkl. Gratis-Garage zu einer UVP von 719 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Gleich zum Start des Summer-Sale können also rund 37 Prozent gespart werden!

Google Nest Hub 2 Duo-Pack

Apropos Smart Home: Mit der passenden Google Home-Routine am Morgen wird das Aufstehen gleich viel schöner. Diese liefert auf Wunsch Informationen zur aktuellen Wetter- und Verkehrslage, erinnert an die anstehenden Termine, berichtet über Tagesaktuelles und vieles mehr. Gleichzeitig schaltet sich die Kaffeemaschine ein, und der Lieblingsradiosender ertönt in angepasster Lautstärke aus dem Badezimmer. Klingt gut? Der Google Nest Hub 2 im 2er-Pack ist ab sofort in den Farbvarianten Kreide und Carbon zu einer UVP von 139 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Hier lassen sich also satte 31 Prozent sparen!

Nuki Komplett Set – Combo 2.0 + Fob + Keypad

Das Unternehmen Nuki aus Graz ist als Sicherheitsspezialist bekannt. Mit der Nuki Komplett Set – Combo 2.0 + Fob + Keypad lässt sich euer Eingangsbereich mit einem sicheren, flexiblen sowie einfach zu bedienenden System ausstatten. So könnt ihr eure Eingangstür in Sekundenschnelle öffnen, mit oder auch ohne Smartphone, per Zahlencode (hier geht’s zu unserem Test des Keypad) oder auf Knopfdruck. Die optionale Auto-Unlock-Funktion erkennt zudem, wenn man sich der Tür nähert und sperrt diese selbständig auf – ideal, wenn die Hände mit Einkäufen voll sind. Außerdem kann ausgewählten Personen per App Zugang in die eigenen vier Wänden erteilt werden. So ist es nicht notwendig, anwesend zu sein, wenn Putzkraft, Handwerker:in oder Post kommt.

Das Nuki Smart Lock (hier geht’s zu unserem Review) ist mit gängigen Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Home und Apple HomeKit kompatibel. Die Nuki Komplett Set – Combo 2.0 + Fob + Keypad ist ab sofort in der Farbe Schwarz zu einer UVP von 299 Euro (statt 387 Euro) auf tink.at verfügbar. Wer hier Bedarf hat, kann also rund 23 Prozent einsparen. Was haltet ihr von diesen Aktionen, ist etwas für euch dabei?