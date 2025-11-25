Skate Story erscheint am 8.12. und kommt gratis auf PS Plus

Es hat wirklich lange gedauert, aber die surreale Skateboard-Sim Skate Story wird tatsächlich am 8. Dezember zum Spielen verfügbar sein.

Über Skate Story

Der Titel wird auch eine Day-One-Veröffentlichung des Game Catalog für PlayStation Plus-Abonnenten sein, was ein großartiger Vorteil für Sony-Fans ist. Es wird auf PS5, aber auch auf anderen Plattformen wie Steam und Nintendo Switch verfügbar sein, und diese Versionen kosten 20 Euro. Die PS5-Version, sofern ihr sie nicht kauft, ist für PS Plus-Abonnenten kostenlos und kommt derzeit nicht auf Xbox. Ihr steuert in Skate Story einen Glas-Avatar und führt Tricks aus, um den Mond zu schlucken und den Teufel zu besiegen. Es klingt ziemlich wild und sieht auch genauso aus.

Wir berichteten bereits vom Titel und auch von seinem Release im Dezember. Das Game wird auch von Devolver Digital veröffentlicht, einem Unternehmen, das sich mit einzigartigen Gameplay-Konzepten auskennt. Es veröffentlichte das absolut einzigartige Cult of the Lamb und Ball x Pit. Wer sehen will, worum es bei der ganzen Aufregung geht, kann sich natürlich den Trailer weiter unten ansehen. Gleichzeitig ist gerade eine Demo auf der Steam-Plattform für PC und Mac erhältlich. Und klarerweise ist das Spiel auch auf der PS5 käuflich erhältlich, für diejenigen, die sich kein PS Plus-Abonnement zulegen wollen.