Skate Story erscheint am 8. Dezember 2025

Skate Story sollte ursprünglich 2023 veröffentlicht werden, aber dann wurde es auf 2024 verschoben. Und dann wurde es auf 2025 verschoben.

Endlich kommt Skate Story

Seine Entwicklung ist so nebulös geworden, dass es in Devolvers Präsentationen zu einer Art Witz geworden ist. Aber alle guten Dinge kommen mal zu einem Ende. In einem neuen Trailer, der auf dem YouTube-Kanal von Devolver veröffentlicht wurde, bestätigte der Herausgeber: Skate Story kommt dieses Jahr endlich am 8. Dezember heraus. Wie der Name schon sagt, erzählt das Spiel eine Geschichte über Skaten, obwohl das nur die Spitze des Eisbergs ist. Was man aus den Trailern zusammenfügen kann, ist, dass ihr ein Dämon in der Unterwelt seid, der komplett aus Glas besteht, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Der Deal? Mit dem Skateboard zum Mond skaten und ihn verschlingen!