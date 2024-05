Simple and Clean: Hikaru Utada hat den Kingdom Hearts-Hit neu aufgenommen

Hikaru Utada, verantwortlich für den Titelsong für Kingdom Hearts, hat nun Simple and Clean neu aufgenommen. Lest hier mehr!

Simple and Clean in neuem Klang

Gerade erst wurde verlautbart, dass die Kingdom Hearts-Serie nächsten Monat auf Steam kommt, und nun hat die Aufnahmekünstlerin Hikaru Utada die englische Neuaufnahme der Hit-Single Simple and Clean veröffentlicht. Diese neue Version des wohl de facto-Titelsongs von Kingdom Hearts ist Teil von Utadas Greatest-Hits-Album Science Fiction, das letzten Monat veröffentlicht wurde und mehrere Neuaufnahmen ihrer Hit-Songs enthält. Letzten Monat veröffentlichte Utada die neu aufgenommene Version von “Hikaru”, der japanischen Version von “Simple and Clean”. Um mehr darüber zu erfahren, was für die Kingdom Hearts-Serie noch so alles kommen wird, schaut euch am besten den Enthüllungstrailer für Kingdom Hearts 4 an.