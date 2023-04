Shotgun Wedding ab 5.5.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die Shotgun Wedding im Kino verpasst haben – Leonine bringt den explosiven Mix aus Action, Humor und Romantik am 5.5.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Diesen Tag werden Darcy und Tom nicht so schnell vergessen… Für ihre geplante Hochzeit vor Traumkulisse fliegen die beiden mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen. Während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in Disharmonie üben, taucht ausgerechnet auch noch Darcys Ex Sean auf. Der Familiensegen hängt schief und das Paar bekommt kalte Füße. Als wäre das nicht genug, werden die Partygäste plötzlich als Geisel genommen. Jetzt liegt es an Darcy und Tom, alle zu retten – wenn sie sich vorher nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.