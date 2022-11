Sherlock Holmes: The Awakened bekommt „Was ist das?“-Trailer

Frogwares hat einen neuen Trailer zum Sherlock Holmes: The Awakened Remake mit dem Titel “What is this Game?” veröffentlicht.

Der Trailer enthält neues Gameplay-Material, wie viel Spielzeit zu erwarten ist, und ein kleines Update vom Entwicklungsteam in der Ukraine. Hier erlebt ihr ein nervenaufreibendes Lovecrafti-Abenteuer, das von Grund auf mit moderner Grafik und Gameplay umgebaut wurde. Werdet zu Sherlock Holmes und findet euch im Herzen des schrecklichen Cthulhu-Mythos wieder, während ihr eine Reihe mysteriöser Verschwinden in Europa und den USA untersucht. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Sherlock wirklich Angst, wie wir bereits berichteten. Als Mann der Vernunft steht er einer jenseitigen Einheit gegenüber, die sich jeder Logik widersetzt, und diese Entdeckung ist ebenso aufschlussreich wie erschütternd. Das Streben nach der Wahrheit treibt Sherlock an den Rand des Wahnsinns…

Sherlock Holmes: The Awakened spielt im Jahre 1884 und zeigt, wie Sherlock und John, damals nur Mitbewohner, zum weltberühmten Duo zur Verbrechensbekämpfung wurden. Es gibt viel zu tun: Die Vorgänge und Mythen rund um Cthulhu untersuchen, euren Wahnsinn im Zaum halten, Hinweise in der Baker Street in London (und auch sonstwo) finden und natürlich den Fall zu lösen. Uns erwarten moderne Grafiken und Animationen, eine erweiterte Handlung, zahlreiche Nebenquests und neue Mechaniken, einschließlich einzigartigem Wahnsinns-Gameplay. Sherlock Holmes: The Awakened wird im Februar 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Hier ist der Trailer für euch: