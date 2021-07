Seven Days War: DVD- und Blu-ray-Start am 19.8.2021

Falls ihr es nicht zum Kazé Anime Nights 2021 Seven Days Kinoevent schafft, könnt ihr euch den Anime-Film bereits wenige Tage danach auf DVD und Blu-ray sichern.

Worum geht’s?

Als der schüchterne Mamoru erfährt, dass seine Sandkastenfreundin und heimliche Liebe Aya gegen ihren Willen wegziehen muss, nimmt er all seinen Mut zusammen und fragt sie, ob sie mit ihm abhauen will. Das Unschuldslamm versteht das allerdings falsch und lädt noch weitere Mitschüler zu dem spannenden Ausreißmanöver bis zu ihrem Geburtstag ein. Die sechs Teenager verstecken sich in einem stillgelegten Kohlewerk – doch sie sind nicht die Einzigen!