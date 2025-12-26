Sensoria Dolomites: Kunst, Wellness und Outdoor-Glück am Fuße der Seiser Alm

Es sind die kleinen Details, die den Unterschied machen: eine herzliche Begrüßung, loderndes Kaminfeuer, ein einzigartiger, würziger Duft, in dem sich der ganze Alltag auflöst. So beginnen entspannte Tage, an denen Abschalten und an nichts denken müssen absolute Priorität haben. Sogar der Preis der Weinflasche zum Essen wird zur Nebensache, denn sie ist im Sensoria Dolomites, einem adults-only all-inclusive Retreat, in Seis am Schlern inbegriffen. Bleibt einzig, mit allen Sinnen in Schönheit einzutauchen – die der Natur der Seiser Alm und der greifbaren des Hotels selbst. Denn im Sensoria Dolomites spielen anspruchsvoller Lifestyle und Design eine prominente Rolle: mit aufsehenerregenden Kunstwerken, eigener Duftarchitektur für jede Zimmerkategorie, sorgfältig ausgewählten Farben, reduzierter, fernöstlich inspirierter Eleganz ist es ein Hideaway für Körper, Geist und Seele. Hier geht’s zur Hotelwebseite.

Künstlerischer Austausch im Boutiquehotel

Düfte, Farben und spannende Kunstobjekte verleihen dem Sensoria Dolomites eine unverwechselbare Atmosphäre und entführen in eine Welt der Ästhetik und des ganzheitlichen Wohlbefindens. Skulpturen und Gemälde der renommierten Südtiroler Künstler Aron Demetz und Peter Senoner setzen im Interieur des Vier-Sterne-Superior-Hotels besondere Akzente. Während Peter Senoner Skulpturen und Malereien zwischen Mensch, Maschine und Avatar erschafft, gilt Aron Demetz als der Poet der Figuren. Mit seinen oftmals lebensgroßen, menschenähnlichen Figuren aus Holz, Bronze, Gips, mit Harz übergossen oder verkohlt, mischt er in der internationalen Bildhauerszene ganz vorne mit. In diese Welt der bildenden Künste lässt Lea Oberhofer ihre Gäste eintauchen und hinter die Kulissen blicken – sie begleitet ihre Gäste bei Ausflügen in die Ateliers der beiden einheimischen Künstler auch persönlich.

„Ich möchte, dass die Gäste die Schönheit Südtirols ganzheitlich aufnehmen“, erklärt die junge Gastgeberin. „Die Kunst ist dabei eine ganz wichtige, intuitive Ausdrucksform.“

Ein Atelier-Besuch in ihrer Begleitung führt ins Herz des Schaffens der Künstler: Der Duft von Holz und Farbe, Skizzen, Werkzeuge und Demonstrationen machen Inspiration, Techniken und kreative Prozesse fassbar. Dabei erzählt Peter Senoner unter anderem auch von seiner Installation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano-Cortina und anderen Landmark-Projekten. Die Arbeit und Gedanken dahinter werden greifbar und im Gespräch entsteht ein lebendiger, anregender Austausch. Es ist eine Erfahrung, die bereichert – das I-Tüpfelchen eines entspannten Wochenendes voller Kunst, Schönheit und Genuss.

Entspannen, Träumen und Baden mit Bergblick

Abgesehen von den Südtiroler Kunstwerken wird im Hotel selbst auf schlichte Eleganz gesetzt, etwa mit einer Ästhetik aus Holzstreben, die stark und dennoch filigran wirken, und die, angelehnt an die japanische Architektur, Akzente der Ruhe und Kontinuität setzen. Feinheit und bewusst gewählte Farben prägen das Gesamtbild. Neben dem Visuellen stehen insbesondere olfaktorische Eindrücke im Vordergrund, und so entstand im Sensoria Dolomites eine eigene Duftarchitektur: Jede Zimmerkategorie verfügt über einen individuell entwickelten Duft, der schon beim Betreten entspannt und die Seele erfreut. Wellness beginnt im adults-only Retreat somit bereits im Zimmer und setzt sich in der großzügigen Spa-Landschaft fort. Im stylishen Badehaus gleiten Ruhesuchende in das 32 Grad warme Wasser und schwimmen vom Indoor-Pool direkt ins Freie, das Panorama des mächtigen Schlern dabei stets im Blick. Eine finnische Erlebnissauna mit Wald- und Bergaussicht, Dampf- und Bio-Sauna, ein moderner Fitnessraum und eine breite Palette an Anwendungen – von der Aromatherapie bis zur Median-Massage – sowie drei kuschelige Ruheräume schicken Körper und Geist auf Wolke sieben und schenken neue Energie.

Feinste Genussmomente von früh bis spät

Eine Wellnessauszeit in Südtirol bedeutet immer auch eine Reise in die Welt des guten Geschmacks. Kaum eine Region verbindet alpine Tradition und mediterrane Leichtigkeit so harmonisch – selten wird köstlicher, regionaler Küche mit so viel Leidenschaft begegnet. Im Sensoria Dolomites genießen die Gäste ein All Day Inklusiv Arrangement – „exklusiv inklusiv“. Dieses beginnt mit dem morgendlichen Bummel über den Genuss-Markt, in dem sich der Buffetbereich befindet, wo zwischen süßen und herzhaften Spezialitäten aus der Region gewählt wird. Herkunft und Qualität der Produkte wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Am Nachmittag erwartet Gäste des Hauses eine vitale Nachmittagsjause mit selbstgemachtem Süßem und Herzhaftem. Der Abend klingt kulinarisch bei einem Sechs-Gang-Menü aus – verschiedene Themenabende vom Tiroler Abend bis hin zum Galadinner lassen keine Wünsche offen.

Durchatmen auf Europas größter Hochalm

Am Fuße der Seiser Alm gelegen, bietet das Hotel die perfekte Ausgangslage für Outdoor-Erlebnisse: 60 Kilometer Wanderwege, 181 perfekt gepflegte Pisten- und 80 Loipenkilometer machen die Seiser Alm zu einem Natur-Spielplatz – und die Talstation liegt nur fünf Minuten vom Sensoria Dolomites entfernt. Gastgeberin Lea, die auch das Ritual des Neumondwünschens als Neuanfang begleitet, hat für Berg-Fans einen persönlichen Tipp: „Die Tour zur Großen Cirspitze ist ein leichterer Klettersteig, der von einem großartigen Blick vom Gipfel belohnt wird – ein unvergessliches Erlebnis!“. Geführte Wanderungen und E-Bike-Touren sind ebenso im ganzheitlichen Wellbeing-Konzept (und im Preis) des Hotels inbegriffen wie das Yogaprogramm im Haus.