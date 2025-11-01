SENSATION: Silent Hill 2 Remake kommt auf die Xbox Series

Liebe Survival-Horror-Fans, das Warten hat ein abruptes und nervenzerreißendes Ende – Silent Hill 2 Remake ist offiziell für die Xbox Series eingestuft (ESRB Rating). Die US-Altersfreigabebehörde (ESRB) hat eine neue Listung veröffentlicht und bestätigt damit, was viele gehofft haben, nachdem die einjährige PS5-Konsolenexklusivität abgelaufen war. Die Listung belegt die Freigabe des Horror-Meisterwerks für die „Xbox Series“ – eine inoffizielle, aber eindeutige Bestätigung für den bevorstehenden Release.

Konami hält sich zwar bezüglich eines Termins bedeckt, doch der Erfolg spricht für sich: Das Remake hat sich weltweit bereits 2,5 Millionen Mal verkauft, wurde von unserem Redakteur Matthias gefeiert und demonstriert, dass der Publisher es mit der Wiederbelebung der Serie „ernst“ meint. Hier geht’s zum Review.

Ihr könnt euch darauf einstellen, James Sunderlands schreckliche Reise sehr bald auch auf eurer Xbox Series zu erleben. Die letzte Frage bleibt: Wann wird Konami den offiziellen Release-Termin verkünden? Die Spannung ist unerträglich!