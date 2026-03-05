Sennheiser HD 400U im Test: On-Ears mit digitalem Anspruch

Mit dem Sennheiser HD 400U kommt eine aktualisierte Version des kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Die Neuheit: ein USB-C-Anschluss für digitale, verlustfreie Audioübertragung und Plug-and-Play-Komfort. Ein Schritt weg vom klassischen Klinkenstecker hin zu zeitgemäßen mobilen Geräten ohne Adapterzwang.

Form und Verarbeitung

Der HD 400U setzt auf ein geschlossenes On-Ear-Design mit passiver Geräuschisolierung. Die Polster sind weich und komfortabel, was auch bei längeren Hörsessions keinen spürbaren Druck erzeugt. Durch die faltbaren Gelenke am Bügel lässt sich der Kopfhörer für unterwegs kompakt zusammenlegen. Mit einem Gewicht von ca. 217 g sorgt er zudem für einen leichten Tragekomfort, der im Alltag kaum stört. Für den Transport verpackt wird er in einer einfachen. mitgelieferten Stofftasche.

Die Technik des HD 400U

Wie seine In-Ear-Geschwister CX 80U nutzt auch der HD 400U die USB-C-Schnittstelle, wodurch eine direkte, verlustfreie digitale Übertragung von bis zu 24 Bit/96 kHz möglich wird. Das heißt: Vom Smartphone, Tablet oder Laptop gelangt das digitale Signal ohne zusätzliche Wandlung durch den klassischen Kopfhörerverstärker direkt ins Headset. In Kombination mit der passiven Isolation sorgt das für einen stabilen, sauberen Klang, frei von Störgeräuschen, die man bei analogen oder drahtlosen Verbindungen manchmal erlebt. Ein integriertes MEMS-Mikrofon am Kabel ermöglicht zudem Sprachübertragungen für Calls oder Videokonferenzen.