Sennheiser HD 400U im Test: On-Ears mit digitalem Anspruch
Mit dem Sennheiser HD 400U kommt eine aktualisierte Version des kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Die Neuheit: ein USB-C-Anschluss für digitale, verlustfreie Audioübertragung und Plug-and-Play-Komfort. Ein Schritt weg vom klassischen Klinkenstecker hin zu zeitgemäßen mobilen Geräten ohne Adapterzwang.
Form und Verarbeitung
Der HD 400U setzt auf ein geschlossenes On-Ear-Design mit passiver Geräuschisolierung. Die Polster sind weich und komfortabel, was auch bei längeren Hörsessions keinen spürbaren Druck erzeugt. Durch die faltbaren Gelenke am Bügel lässt sich der Kopfhörer für unterwegs kompakt zusammenlegen. Mit einem Gewicht von ca. 217 g sorgt er zudem für einen leichten Tragekomfort, der im Alltag kaum stört. Für den Transport verpackt wird er in einer einfachen. mitgelieferten Stofftasche.
Die Technik des HD 400U
Wie seine In-Ear-Geschwister CX 80U nutzt auch der HD 400U die USB-C-Schnittstelle, wodurch eine direkte, verlustfreie digitale Übertragung von bis zu 24 Bit/96 kHz möglich wird. Das heißt: Vom Smartphone, Tablet oder Laptop gelangt das digitale Signal ohne zusätzliche Wandlung durch den klassischen Kopfhörerverstärker direkt ins Headset. In Kombination mit der passiven Isolation sorgt das für einen stabilen, sauberen Klang, frei von Störgeräuschen, die man bei analogen oder drahtlosen Verbindungen manchmal erlebt. Ein integriertes MEMS-Mikrofon am Kabel ermöglicht zudem Sprachübertragungen für Calls oder Videokonferenzen.
Klangcharakteristik im Detail
Auch beim HD 400U bestätigt sich der Eindruck, den ich bereits beim CX 80U gewonnen habe: Für ein Modell in dieser Preisklasse ist das Klangbild überraschend ausgewogen und alltagstauglich. Der digitale USB-C-Pfad sorgt dafür, dass das Audiosignal sauber und ohne Verluste ankommt. Ein Vorteil, der insbesondere bei Musik mit komplexeren Arrangements ins Gewicht fallen kann. Im Bassbereich liefert der HD 400U eine solide Portion Tiefton, ohne dabei zu dominant zu werden. Gerade bei Pop, Rock oder R&B bleibt die Darstellung kontrolliert und unterstützt die Dynamik der Musik, ohne zu übersteuern. Die Mitten klingen klar und natürlich, was Stimmen, etwa in Podcasts oder bei Dialogen in Filmen, zugutekommt.
Auch bei klassischer oder orchestraler Musik zeigt sich eine respektable Balance für ein Produkt dieser Kategorie. Im Hochtonbereich erweist sich die Abstimmung als sachlich, ohne unangenehme Schärfe, aber auch ohne besonders „luftige“ Präsenz. Insgesamt entsteht ein Klangbild, das eher auf Harmonisierung als auf analytische Detaildarstellung ausgelegt ist. Im Alltag wirkt das oft angenehmer. Im Zug oder auf der Couch reicht diese Performance problemlos für komfortablen Film- oder Seriengenuss. Für extrem breite Klangbühnen bei großen Blockbuster-Scores muss man allerdings Abstriche machen.
Alltag und Preis-Leistung
Mit einem Preisniveau, das deutlich unter teureren Kopfhörern liegt, liefert der HD 400U ein sehr stimmiges Paket für den Alltag: solide Verarbeitung, bequemer Sitz, digitale Anbindung, ausgewogene Klangabstimmung und Sprachfunktion über das Kabel-Mikrofon. Die passive Isolation des geschlossenen Designs sorgt dafür, dass Außengeräusche gedämpft werden und das ohne aktive Geräuschunterdrückung. Für Pendler, Büro- oder Home-Office-Nutzung ist das in vielen Situationen ausreichend und angenehm.
Fazit
Der Sennheiser HD 400U ist kein audiophiler Anspruchskopfhörer, sondern ein pragmatischer Allrounder mit klarer digitaler Ausrichtung. Durch den USB-C-Anschluss, die passive Isolation und den insgesamt neutralen Klang eignet er sich sehr gut für Musik, Filme und Podcasts im Alltag.
Er liefert genau das, was viele Nutzerinnen und Nutzer im Alltag wohl erwarten: unkomplizierte Bedienung, sauberen Sound und komfortablen Sitz, ganz ohne Bluetooth oder Adapterzwang.