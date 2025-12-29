Seid bereit für 2026 in Animal Crossing: New Horizons

Nintendo kündigte an, die Ninten-Trauminsel in Animal Crossing: New Horizons mit Neujahrs-Designs 2026 aktualisiert zu haben.

Mehr zu den 2026-Designs in New Horizons

Diese Designs können die Fans im Nintendo Switch- und (bald Switch-2)-Spiel sammeln und tragen. Alle von ihnen finden wir unter der Traum-Adresse DA-6382-1459-4417, wenn wir schlafen gehen und eine Trauminsel besuchen wollen. Die Schöpferin aller drei offiziellen Nintendo-Neujahrsdesigns ist Nina unter MA-6818-1746-6029. Die drei Designs sind eine 2026 Flagge, ein 2026 Hoodie und eine 2026 Strickmütze, jedes hat ein ähnliches Design. Es gibt einen marineblauen Hintergrund mit Feuerwerk, und das Jahr ist lila umrandet. Hier ist die vollständige Liste der IDs für jeden spezifischen Artikel:

2026 Flagge: MO-T5KK-WX8Y-VKP0

2026 Hoodie: MO-05W4-BPK8-3R2F

2026 Strickmütze: MO-4BF9-FR90-X513

Wir könnten weitere kleinere Animal Crossing: New Horizons-Updates wie dieses im Jahr 2026 sehen. Dann werden das große kostenlose Update und die Switch 2 Edition veröffentlicht. Der Patch und das Upgrade werden beide am 15. Januar 2026 erscheinen. Das Resort Hotel wird geöffnet und Slumber Islands wird erscheinen, nachdem jemand den neuen Download erhalten hat. Die Dorfbewohner von Legend of Zelda und Splatoon werden ebenfalls erscheinen. Animal Crossing: New Horizons ist auf der Switch verfügbar, und das kostenpflichtige Switch 2 Edition-Upgrade sowie das kostenlose Update werden sich großer Beliebtheit erfreuen.