Seht hier How NOT to Summon a Demon Lord Folge 1 kostenlos und legal

Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob der Anime How NOT to Summon a Demon Lord euren persönlichen Geschmack trifft, veröffentlichte Kazé Deutschland How NOT to Summon a Demon Lord Folge 1 mit deutscher Synchro am hauseigenen YouTube-Channel. Damit will Kazé wohl nach der Lizenznews zur zweiten Staffel noch eine größere Fangemeinde rund um den Anime aufbauen.

Worum geht’s?

Takuma ist alles andere als ein Überflieger: Er hat keinerlei soziale Kontakte und verbringt seine ganze freie Zeit mit Zocken. Eines Tages wird er jedoch urplötzlich in die Fantasywelt seines Lieblings-MMORPGs „Cross Reverie“ katapultiert. Dies hat er der kurvigen Elfin Shera und dem süßen Katzenmädchen Rem zu verdanken, die eigentlich nur eine Magische Bestie beschwören wollten. Doch dabei ist wohl etwas gründlich schiefgegangen – denn nun tragen beide ein Sklavenhalsband und Takuma muss in der fremden Welt als Dämonenkönig gute Miene zum bösen Spiel machen. Um seiner neuen, boshaften Rolle gerecht zu werden, stürzt er sich von nun an kopfüber ins Abenteuer. Und auch seine beiden sexy Begleiterinnen finden immer mehr Gefallen an ihrem neuen Herrn …

Hier seht ihr How NOT to Summon a Demon Lord Folge 1: