Seht hier Alles wird verkatzt Folge 1 kostenlos und legal

Crunchyroll veröffentlichte die Alles wird verkatzt Folge 1 mit deutscher Synchro und japanischem Originalton am hauseigenen YouTube-Channel. Viel Spaß damit! Somit könnt ihr euch die erste Folge der Season kostenlos und legal anschauen.

Worum geht’s in NYAIGHT OF THE LIVING CAT?

Im Jahr 20XX wird die Welt von Katzen beherrscht. Ein Virus, der jeden, der eine Katze berührt, in eine Katze verwandelt, hat sich zu einer weltweiten Nyandemie ausgeweitet. Katzen reiben sich an Menschen und verwandeln sie so in Katzen. Kann die Menschheit ihrem Drang widerstehen, Katzen zu streicheln, um in dieser katzenüberladenen Welt zu überleben?

Hier seht hier Alles wird verkatzt Folge 1: