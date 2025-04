Schon bald vervollständigen wir den Pokédex in der Google-App

US-Bürger*innen können jetzt Pokémon in der Google-App fangen. Wird das Feature demnächst auch bei uns erscheinen? Hoffen wir auf Bälde!

Pokédex meets Google

Google und The Pokémon Company haben an einem neuen Update für die mobile App von Google zusammengearbeitet, mit dem Fans die originalen 151 Pokémon fangen können. Durch die Suche nach dem Namen eines der ursprünglichen 151 Pokémon aus den Spielen Pokémon Rot und Grün haben wir die Möglichkeit, das Pokémon zu fangen und es zum eigenen Pokédex hinzuzufügen. Dazu müssen wir in einem Google-Konto angemeldet sein, um das neue Widget zu verwenden und ihren Fortschritt zu verfolgen. Weder Google noch The Pokémon Company haben den Grund für die plötzliche Zusammenarbeit bekannt gegeben, aber es ist weit davon entfernt, dass die beiden Marken zum ersten Mal zusammenarbeiten.

Im Jahr 2014 veröffentlichte Google Maps ein Aprilscherz-Update, in dem Pokémon an Orten auf der ganzen Welt auftauchten. Dieser Streich sollte schließlich zur Entwicklung und Veröffentlichung von Pokémon Go führen, einer der erfolgreichsten mobilen Apps aller Zeiten. Das nächste Pokémon-Spiel, Pokémon Legends Z-A, wird später in diesem Jahr auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 (mit höheren Bildraten und hübscherer Grafik) veröffentlicht. Pokémon Legends Z-A wird die Fans erneut auf die Kalos-Region und die Stadt Lumoise loslassen. Das Städchen Lumiose durchläuft einen High-Tech-Sanierungsplan und bietet so einige Annehmlichkeiten – hier gibt’s mehr dazu zu sehen!