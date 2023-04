UPDATE: Schon bald kommt ein neues Super Mario-Spiel für Nintendo Switch

Shigeru Miyamoto hat suggeriert, dass das nächste Mario-Spiel in einer kommenden Nintendo Direct enthüllt werden könnte.

Was kann ein neues Mario?

In einem Interview mit Variety wurde Miyamoto gefragt, wann das nächste Mario-Spiel veröffentlicht werden würde, da Nintendo diese Woche gerade einen neuen Super Nintendo World-Themenpark in Hollywood und den Super Mario Bros.-Film ins Leben gerufen hatte. Miyamoto lachte und sagte laut den Untertiteln des Videos: “Nun, alles, was ich sagen kann, ist, bitte bleiben Sie dran für zukünftige Nintendo Directs”. Was Miyamoto tatsächlich sagte, war etwas detaillierter als das, gibt aber die gleiche allgemeine Botschaft. “Ich kann nichts im Voraus ankündigen, aber wir haben Nintendo Directs alle zwei oder drei Monate, also freuen Sie sich bitte auf diese”, sagte er. Das letzte große Mario-Abenteuer war Super Mario Odyssey, das im Oktober 2017 auf der Switch veröffentlicht wurde.