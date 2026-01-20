Schladming Appartements: Flexible Wintertage zwischen Sonnenskilauf und Entspannung

Sobald der Winter milder wird und die Sonne den Schnee zum Glitzern bringt, zeigt sich die Region Schladming-Dachstein von ihrer genussvollsten Seite. Der Spätwinter lädt euch ein, sonnige Abfahrten und lebendige Orte zu erleben, während ihr gleichzeitig Raum für echte Erholung findet. Schladming Appartements bietet euch hierfür die ideale Basis: eine Plattform für euren individuellen Selbstversorger-Urlaub, kombiniert mit exklusivem Service.

Ihr könnt aus über 250 Serviced Appartements, Chalets und Aparthotels wählen. Die Bandbreite reicht von Smart Price bis Premium, sodass ihr genau den Komfort findet, den ihr sucht. Ihr dürft euch entscheiden: Bevorzugt ihr Ski-in/Ski-out direkt an der Piste, die Nähe zum pulsierenden Stadtleben oder einen stillen Rückzugsort inmitten der Natur? Jede Unterkunft garantiert euch durch eine eigene Küche und viel Privatsphäre maximale Unabhängigkeit.

In eurem Urlaub bestimmt ihr den Rhythmus selbst. Ihr könnt heute gemeinsam kochen, morgen ein lokales Restaurant entdecken oder euch von einem privaten Koch kulinarisch begleiten lassen. Mit den benutzerfreundlichen Filtern findet ihr online mit wenigen Klicks euer passendes Zuhause auf Zeit – vom kompakten Studio bis zum luxuriösen Chalet mit eigener Sauna.

Egal ob ihr als Familie, mit Freund:innen, als Paar oder solo reist: Ihr verbindet hier Freiheit mit den Annehmlichkeiten eines Hotels. Ihr dürft den Tag mit einem frisch gelieferten Frühstückskorb beginnen, die Pisten der 4-Berge-Skischaukel erkunden und den Abend entspannt im warmen Pool ausklingen lassen.

Für eine stressfreie Anreise könnt ihr die kostenlose Abholung vom Bahnhof nutzen. Das Guest-Experience-Team steht euch an 365 Tagen im Jahr zur Seite. Über die eigene Gäste-App organisiert ihr Services wie Yoga-Einheiten, einen gefüllten Kühlschrank bei Ankunft oder einen flexiblen Check-out ganz bequem digital. Mit der Bonuscard profitiert ihr zudem bei über 30 Partner:innen in der Region. Auch eure Hunde dürfen euch selbstverständlich begleiten.

Schladming Appartements definiert Flexibilität neu und vereint das Beste aus zwei Welten.

Spezielle Angebote für euch

20 % Family Discount (31.01.–07.03.26): Ihr erhaltet 20 % Rabatt auf eure Übernachtungen, wenn ihr mindestens 3 Nächte bucht.

Sonnenskilauf Deal (08.03.–16.04.26): Ihr dürft euch über 15 % Rabatt ab 2 Nächten freuen, wenn ihr euren Aufenthalt für den Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag bucht.