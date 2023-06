SCARF erscheint am 6. Juli 2023 für PlayStation- und Xbox-Konsolen

Während eurer Abenteuer in SCARF müssen wird verschiedene immer komplexere Rätsel lösen, entmutigende Hindernisse überwinden und wunderschöne neue Orte mit interessanter Mechanik entdecken. So stellt ihr eine Bindung mit dem Schal her und schaltet neue Fähigkeiten frei, die es euch ermöglichen, äußerst knifflige Plattformherausforderungen zu meistern. Gleiten, haken und schleudert euch durch diese fantastische Welt der Wunder.

Weiters erwarten uns in diesem Spiel eine Reise für alle Altersgruppen mit mehreren Erzählebenen, schöne Szenarien, laut dem Team ein atemberaubender Kunststil und mehr. Der Schal in Form eines Drachen wird auch einen ganz eigenen Reiz ausübe, genauso wie ein alternatives Ende, das versprochen wird. Dies soll abhängig von euren Erkundungen sein! Adaptive Orchestermusik wird es ebenso in SCARF geben wie jede Menge Erkundung, Rätsel und Plattforming-Action, all dies in einer magischen Welt mit legendärer Mythologie. Klingt gut, oder? Freuen wir uns auf das kommende Spiel!