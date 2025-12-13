Saros (PS5) wurde auf April 2026 verschoben

Saros, das neueste Spiel des Returnal-Studios Housemarque, wird jetzt am 20. April 2026 auf PlayStation 5 veröffentlicht. Lest mehr!

Mehr zu Saros

Alle, die die Digital Deluxe Edition von Saros vorbestellen, erhalten 48 Stunden vorzeitigen Zugang. Ein neuer Story-Trailer wurde neben den Nachrichten bei den Game Awards debütiert. Der Titel wurde im Februar mit einem filmischen Teaser-Trailer enthüllt. „Saros ist ein Actionspiel mit der eindringlichen Geschichte einer verlorenen Kolonie außerhalb der Welt auf Carcosa unter einer ominösen Sonnenfinsternis“, sagte Regisseur Gregory Louden zum Zeitpunkt der Enthüllung des Spiels. „Du spielst als Arjun Devraj, ein mächtiger Soltari Enforcer, der vor nichts Halt macht, um zu finden, wen er sucht. Unser Ziel ist es, eine emotionale und kraftvolle Charakterstudie zu erstellen, die die Kosten für die Schaffung einer neuen Zukunft untersucht.

„Arjun wird von Rahul Kohli aufgeführt (Mitternachtsmesse, Der Fall des Hauses von Usher). Rahul erweckt Arjun in einer atemberaubenden Leistung wirklich zum Leben. Er war ein brillanter Mitarbeiter, um unsere Geschichte zu erzählen und das Spiel zu verteidigen.“ Das erste Saros-Gameplay wurde im Sommer gezeigt. „Die Ereignisse von Saros finden auf Carcosa statt, einem formverändernden, feindlichen außerirdischen Planeten – einer, der sich bei jedem Tod verändert und eine Vielzahl von Umgebungen und Feinden bietet, denen man begegnen kann“, so Kreativdirektor Gregory Louden.“ Die atemberaubende Umgebung, die Arjun erforscht, ist die einer verlorenen alten Zivilisation, die von der verdrehten Erleuchtung der Sonnenfinsternis angeheizt wird.“