Samsung zeigt tragbaren KI-Projektor The Freestyle+

Samsung Electronics hat die weltweite Markteinführung von The Freestyle+, seinem neuesten KI-gestützten tragbaren Projektor, bekannt gegeben.

Er bietet ein flexibleres und personalisierteres Unterhaltungserlebnis in einer Vielzahl von Räumen. The Freestyle+ wurde bereits im Vorfeld der CES 2026 in Las Vegas vorgestellt und baut auf dem unverwechselbaren Design des ursprünglichen Freestyles auf, während er intelligentere AI-Funktionen, verbesserte Helligkeit und erweiterte Unterhaltungsfunktionen bietet, sodass Benutzer:innen Inhalte mit minimalem Einrichtungs- und Einstellungsaufwand freier genießen können. „Der Freestyle+ spiegelt die Vision von Samsung wider, Displays zu entwickeln, die sich auf natürliche Weise an den Lebensstil der Menschen und ihrer Bewegung zwischen verschiedenen Räumen anpassen. Durch die Kombination von echter Mobilität mit intelligenter AI, die sowohl die Betrachtungsumgebung als auch die Inhalte selbst optimiert, macht es der Freestyle+ einfacher, überall ein einheitliches, hochwertiges Erlebnis zu genießen“, so Hun Lee, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display bei Samsung Electronics. Das Kernstück des Freestyle+ ist AI OptiScreen, die AI-gestützte Bildschirmoptimierungstechnologie von Samsung, die das Bild automatisch an verschiedene Räume anpasst – so können wir das Gerät einfach ausrichten, platzieren und mit dem Anschauen beginnen.

AI OptiScreen umfasst eine Reihe intelligenter Funktionen, die das Bild automatisch für verschiedene Oberflächen und Umgebungen optimieren:

3D Auto Keystone korrigiert automatisch Verzerrungen, selbst auf unebenen oder nicht flachen Oberflächen

Das funktioniert auch an Ecken, Vorhängen oder schrägen Wänden

Obstacle Avoidance passt das Bild automatisch in Größe und Position an, um nicht mit Gegenständen zu überlappen

Real-time Focus passt den Fokus kontinuierlich an, wenn sich der Projektor bewegt oder dreht

So sorgt er für klare, stabile Bilder ohne Unschärfe oder Bildrauschen

Screen Fit passt das Bild automatisch an den Bildschirmbereich an (mit kompatiblem Projektionszubehör)

Wall Calibration analysiert die Projektionsfläche und minimiert visuelle Ablenkungen für eine klarere Darstellung

Dieses intelligente Seherlebnis wird zusätzlich durch Vision AI Companion unterstützt, Samsungs personalisierte AI-Plattform für Bildschirme. Sie integriert den verbesserten Bixby mit AI-Diensten von globalen Partnern, um so eine natürlichere, dialogorientierte Interaktion mit den Inhalten auf dem Bildschirm zu ermöglichen.

Transportabel, immersiv, für den täglichen Einsatz

The Freestyle+ wurde mit Blick auf Mobilität entwickelt und verfügt über eine kompakte zylindrische Form, die sich leicht zwischen Räumen transportieren oder mitnehmen lässt. Mit 430 ISO-Lumen liefert er fast die doppelte Helligkeit der Vorgängergeneration und sorgt so dafür, dass Inhalte auch in alltäglichen Wohnumgebungen klar und ansprechend dargestellt werden. The Freestyle+ wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und lässt sich frei bewegen, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob der Raum für die Projektion „geeignet” ist. Sein um 180 Grad drehbares Design unterstützt die Projektion in praktisch jedem Winkel – einschließlich Wänden, Böden und Decken – ohne zusätzliche Halterungen oder Zubehör, was flexible Betrachtungskonfigurationen ermöglicht, die sich natürlich an verschiedene Räume und Momente im Laufe des Tages anpassen.

The Freestyle+ wurde für Momente außerhalb des Wohnzimmers entwickelt und bietet mit der optional erhältlichen Battery auch Unterhaltung für unterwegs – ohne auf externe Geräte angewiesen zu sein. Durch den integrierten Zugriff auf Samsung TV Plus und zertifizierte OTT-Servicepartner können Benutzer:innen Inhalte direkt vom Projektor streamen, abspielen und erkunden, ohne dass externe Geräte erforderlich sind. Was den Ton betrifft, liefert The Freestyle+ einen immersiven, raumfüllenden Klang über seinen integrierten 360-Grad-Lautsprecher, der so abgestimmt ist, dass er einen satteren, volleren Klang in einem kompakten Design erzeugt. Q-Symphony ermöglicht es dem Projektor, synchron mit kompatiblen Samsung-Soundbars zu arbeiten und so ein vielschichtigeres und harmonischeres Klangerlebnis zu schaffen, wo immer er eingesetzt wird.