Samsung Galaxy Note 20 ab morgen im Handel erhältlich

Das Samsung Galaxy Note 20 erwartet Android-Fans ab morgen. Wenn ihr ein absolutes High-End-Gerät sucht, werdet ihr hier fündig!

Über das Samsung Galaxy Note 20

Laut dem Hersteller selbst erwartet euch hier ein Smartphone der Superlative. Hier die Meldung von Samsung: Das neue Samsung Galaxy Note 20 verbindet Spitzentechnologie und Eleganz. Mit starkem Galaxy-Prozessor ausgestattet überzeugt das neue Smartphone durch die Kombination von Leistung und Produktivität. Ab morgen ist es in zwei verschiedenen Größen in Österreich erhältlich. Gestochen scharfe Details der 8K-fähigen Kamera und Optionen rund um Ton, Belichtung und Fokus machen Bild- und Videoaufnahmen zu einem Erlebnis.

Das Smartphone ist in zwei Varianten erhältlich, nämlich als Galaxy Note 20 und als Galaxy Note 20 Ultra 5G. Während die erste Variante 949,- beziehungsweise 1049,- Euro kostet (LTE oder 5G bei 256 GB Speicher), verlangt Samsung für die Ultra 5G-Variante 1299,- beziehungsweise 1399,- Euro (256 oder 512 GB Speicher). Das reguläre Note 20 ist in Mystic Bronze, Mystic Gray und Mystic Green erhältlich, und die stärkere Version in Mystic Bronze, Mystic Black und Mystic White. Natürlich sind dies gesalzene Preise, doch die Hardware soll dafür ordentlich entschädigen (ebenso im Business-Bereich!).

Ein technisches Wunderwerk?

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G verfügt über ein Dynamic AMOLED-Display. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz wird dessen Anzeige zugunsten der Akkulaufzeit durchgehend angepasst. Die 15W-Schnellladefunktion lädt den Akku bei allen Modellen der Galaxy-Note 20-Serie innerhalb von nur 30 Minuten um zirka 50 Prozent wieder auf. Außerdem können Nutzer und Nutzerinnen den unterstützten schnellen Datenübertragungsstandard Wi-Fi 6 unterwegs nutzen. Das ist auch nötig, denn die 8K-fähige Kamera nimmt atemberaubende Momente in einem Seitenverhältnis von 21:9 bei 24 Bildern pro Sekunde auf.

Dadurch kommen auch kleine Details gestochen scharf zur Geltung. Verschiedene Objektive sowie der integrierte Space-Zoom ermöglichen es dem Nutzer, besondere Augenblicke festzuhalten. Im Profi-Video-Modus stehen gleich mehrere Optionen rund um Belichtung, Ton und Fokus zur Verfügung. Wie ihre Vorgängermodelle zeichnet sich die Samsung-Galaxy-Note 20-Serie durch die Möglichkeit aus, Ideen und Skizzen mithilfe des S Pen direkt aufzuschreiben oder zu visualisieren. Durch eine verkürzte Latenzzeit schreibt es sich mit dem S Pen fast wie mit einem echten Stift, und neue S Pen-Gesten vereinfachen die Navigation. Ist all das den Preis wert – was meint ihr?