Sammlertraum wird wahr: HUNTERxHUNTER EPICxEDITION erscheint am 29.1.2026!
Nen-Nutzer und Hunter aufgepasst! Die epische Welt von Gon wird um ein Spektakel reicher: Die Hunter x Hunter EpicX Edition erscheint am 29.1.2026. Was genau diese „EpicX Edition“ für Fans und Neueinsteiger:innen bereithält, welche exklusiven Inhalte in dieser ultimativen Aufbereitung stecken und wie ihr euch auf den großen Tag vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier.
Worum geht’s?
Die Hunter Prüfung ist bekannt für ihre geringe Aussicht auf Erfolg und die hohe Sterberate unter den Teilnehmern. Dennoch will der zwölfjährige Gon Freecs unbedingt daran teilnehmen. Er träumt davon, der stärkste Hunter zu werden und möchte auf diesem Wege auch endlich seinen Vater finden. Unterwegs zur Prüfung freundet er sich mit Leorio und Kurapika an und trifft auch den rebellischen Killua. Als Team nehmen sie an der Prüfung teil und lernen schnell, was es wirklich bedeutet ein Hunter zu werden…
In den fast 15 Jahren seit der Erstausstrahlung hat HUNTERxHUNTER seinen festen Platz in der Anime-Geschichte manifestiert und zählt für viele Fans zu einer der besten Serien, die das Shonen-Genre jemals hervorgebracht hat. Das actionreiche Meisterwerk von Studio Madhouse (OVERLORD; DEATH NOTE) erscheint nun endlich komplett in einer epischen Box, die sich kein Blu-ray-Hunter entgehen lassen darf!
Extras
Die Hunter x Hunter EpicX Edition ist ein wahres Schatzkästchen für Sammler und Fans. Das Highlight dieser luxuriösen Ausgabe ist die Goldene Hunter-Lizenz, gefertigt aus echtem 18 Karat Gold, die allen Besitzer:innen das Gefühl gibt, ein vollwertiger Hunter zu sein. Darüber hinaus enthält die Edition drei hochwertige Acryl-Aufsteller mit beliebten Charakteren sowie sechs funkelnde Crystalcards. Für den visuellen Genuss sorgt ein 108-seitiges Artbooklet, das exklusive Konzeptzeichnungen und Illustrationen präsentiert, ergänzt durch zwei großformatige Poster. Abgerundet wird das Paket durch einen digitalen Soundtrack, der alle ikonischen Opening- und Ending Songs der Serie sowie eine Sammlung der besten Trailer in hoher Qualität enthält.