Sammlertraum wird wahr: HUNTERxHUNTER EPICxEDITION erscheint am 29.1.2026!

Nen-Nutzer und Hunter aufgepasst! Die epische Welt von Gon wird um ein Spektakel reicher: Die Hunter x Hunter EpicX Edition erscheint am 29.1.2026. Was genau diese „EpicX Edition“ für Fans und Neueinsteiger:innen bereithält, welche exklusiven Inhalte in dieser ultimativen Aufbereitung stecken und wie ihr euch auf den großen Tag vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Die Hunter Prüfung ist bekannt für ihre geringe Aussicht auf Erfolg und die hohe Sterberate unter den Teilnehmern. Dennoch will der zwölfjährige Gon Freecs unbedingt daran teilnehmen. Er träumt davon, der stärkste Hunter zu werden und möchte auf diesem Wege auch endlich seinen Vater finden. Unterwegs zur Prüfung freundet er sich mit Leorio und Kurapika an und trifft auch den rebellischen Killua. Als Team nehmen sie an der Prüfung teil und lernen schnell, was es wirklich bedeutet ein Hunter zu werden…

In den fast 15 Jahren seit der Erstausstrahlung hat HUNTERxHUNTER seinen festen Platz in der Anime-Geschichte manifestiert und zählt für viele Fans zu einer der besten Serien, die das Shonen-Genre jemals hervorgebracht hat. Das actionreiche Meisterwerk von Studio Madhouse (OVERLORD; DEATH NOTE) erscheint nun endlich komplett in einer epischen Box, die sich kein Blu-ray-Hunter entgehen lassen darf!