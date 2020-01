Saga of Tanya the Evil – The Movie (deutsch) kommt am 25.2.2020 in die Kinos

Gute Nachrichten für die Kazé Anime Nights-Fans – Kazé Deutschland bringt am 25.2.2020 Saga of Tanya the Evil – The Movie (deutsch) im Rahmen der Kazé Anime Nights 2020 in die heimischen Kinos. Der Film wird in der Abendvorstellung und mit deutscher Synchronisation gezeigt. Worum geht’s? Ein zynischer japanischer Geschäftsmann, wiedergeboren zur Zeit der Weltkriege im Körper eines kleinen Mädchens, entpuppt sich als strategische Geheimwaffe für das Militär. Der Kinofilm setzt den Erfolg der gleichnamigen, bei KAZÉ erhältlichen TV-Serie fort.