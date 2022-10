Ruhe in Frieden, Google Stadia: Nur noch bis Jänner 2023 verfügbar

Google gab vor kurzem bekannt, dass es seinen Stadia-Cloud-Gaming-Dienst einstellt, wobei der Zugriff Mitte Jänner 2023 enden soll. Es war ja schon abzusehen … aber Google hatte ja auch noch den Nerv, das Gegenteil zu behaupten!

Stadia geht über den Jordan

Google gewährt Rückerstattungen für alle Hardwarekäufe, alle Spielkäufe und alle Käufe von In-App-Add-on-Inhalten, die über den Stadia Store getätigt werden. Stadia war nicht in der Lage, die Zugkraft bei den Nutzern zu gewinnen, die Google erwartete, weshalb es geschlossen wird. Seit vielen Jahren investiert Google in mehrere Aspekte der Spieleindustrie. Sie helfen Entwicklern, Gaming-Apps auf Google Play und Google Play Games zu erstellen und zu verteilen. Gaming-Ersteller erreichen das Publikum auf der ganzen Welt auf YouTube durch Videos, Live-Streaming und Shorts. Und Googles Cloud-Streaming-Technologie bietet immersives Gameplay in großem Maßstab. Doch Stadia schaffte es einfach nicht, die Benutzer:innen zu überzeugen und zu zahlenden Kund:innen zu machen. Ein offizieller Blogpost schafft Klarheit über die zukünftige Abwicklung des Ganzen.

Alle Betroffenen können bis zum 18. Januar 2023 auf ihre Spielebibliothek zugreifen und spielen, wobei Google erwartet, dass die meisten Rückerstattungen Mitte Januar abgeschlossen sein werden. Während des Abwicklungsprozesses könnten einige Spiele Gameplay-Probleme haben, mal sehen, wie schlimm das wird. Während alle Hardwarekäufe und alle Softwaretransaktionen zurückerstattet werden, erstattet Google die Pro-Abonnements nicht. Google Stadia gab es erst seit November 2019, der Streamingdienst wurde dann also knapp drei Jahre lang betrieben. Der Dienst wurde entwickelt, um Cloud-basiertes Spielen auf einer Reihe von Geräten zu ermöglichen, darunter PCs, Chromebooks, Smartphones und mehr. Aber das ist alles nicht mehr wichtig: Stadia reiht sich einer langen Liste von Diensten ein, die auf dem Friedhof von Google landen.