Bye, bye, Google Stadia – es war uns eine Ehre…?

Google macht, was Google tut: Anscheinend wird Google Stadia demnächst keinen besonderen Fokus mehr erhalten. Was ist da bitte los?

Google Stadia in Nöten

Ein neuer Bericht zeigt, dass Google versucht, seinen Stadia-Streaming-Dienst zu retten, indem es sich nicht mehr auf Videospiele konzentriert. Anscheinend will man Geschäfte mit Unternehmen abschließen, um spielbare Erlebnisse und Online-Demos zu schaffen. Diese Nachricht stammt aus einem veröffentlichten Business Insider-Bericht, der ein nicht so glückliches Ende für Stadia voraussieht. Der Dienst wurde anscheinend innerhalb von Google herabgestuft, was angesichts der Geschichte des Konzerns nichts Gutes verheißt.

Dem Bericht zufolge wird dies durch Insider als Herabstufung für den gesamten Stadia-Dienst gekennzeichnet, da der Dienst enttäuschende Verkäufe erzielt und weit unter den Erwartungen von Google liegt. Laut aktuellen und ehemaligen Google Stadia-Mitarbeiter:innen gibt es einige Leute, die immer noch an den Traum glauben, Dinge wie Cyberpunk 2077 auf Ihrem Handy zu spielen. Aber eine Person, die mit Business Insider sprach, schätzte, dass nur etwa „20 % des Fokus“ jetzt bei Stadia auf der Gaming-Seite lag. Man kann jedoch nur vorsichtig empfehlen, keine Spiele auf Stadia zu kaufen, da dieser Google-Dienst jetzt mehr denn je für den Friedhof bestimmt zu sein scheint…