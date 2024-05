Romantik Resort & Spa Laterndl Hof: Traumkulisse zum Wandern und Biken

Kristallklare Bergseen, kleine, traditionelle Dörfer, Wandern auf drei Ebenen, (Renn)Radrouten ohne Ende: Mitten im Tannheimer Tal, einen Steinwurf vom malerischen Haldensee entfernt und umgeben von einer herrlichen Bergwelt, liegt das familiengeführte Romantik Resort & Spa Laterndl Hof****s. Der weitläufige 3.500 m² große Alpin-Garten mit einem glasklaren Naturschwimmteich ist eine wunderbare Oase, um in der frischen Bergluft zu entspannen.

Was erwartet euch im Romantik Resort & Spa Laterndl Hof?

Das Tannheimer Tal ist ein idyllisches Kleinod im Nordwesten Tirols, wo die Natur in ihrer ganzen Pracht die Hauptrolle spielt. Hier finden Genießer:innen Weite und natürlichen Freiraum zum Durchatmen: Wandertouren in allen Schwierigkeitsgraden, tiefgrüne Wälder und blühende Wiesen, soweit das Auge reicht. Im Garten des Laterndl Hof kommen Sommergefühle auf: Am 30° warmen Infinity Outdoorpool sowie am Naturschwimmteich lassen sich unbeschwerte Urlaubstage genießen. Egal, welches Zimmer sich Gäste aussuchen, der Seeblick und die Bergkulisse sind immer inklusive. In den Turmzimmern mit einem traumhaften Rundumblick kitzelt die Morgensonne die Urlaubssinne wach, ehe es hinausgeht in die Berge.