Roller Champions kommt demnächst auch auf die Nintendo Switch!

Roller Champions wird auch für Nintendo Switch verfügbar sein. Gemeinsam mit einer neuen Disco Fever-Saison kommt das Game!

Mehr über Roller Champions

Ubisoft hat letzten Monat sein lange verzögertes Sportspiel Roller Champions auf PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht, und Nintendo Switch-Spieler:innen können schon bald mitmachen. Eine britische eShop-Liste, die von Nintendo Life entdeckt wurde, gab erstmals an, dass der Free-to-Play-Titel ab sofort verfügbar sein soll. Der Herausgeber kündigte zudem eine neue Saison namens Disco Fever an, die am selben Tag beginnen wird, und Ubisoft erwähnte, dass das Spiel auf Switch und im Epic Games Store verfügbar sein wird.