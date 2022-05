F2P-Sportspiel Roller Champions ab sofort kostenlos verfügbar

Ubisoft gab bekannt, dass Roller Champions ab sofort kostenlos mit Crossplay und Cross-Progression für Xbox One, PS4|5, Xbox Series sowie für Windows PC über den offiziellen Ubisoft Store erhältlich ist.

Was erwartet euch in Roller Champions?

​In diesem neuen skill-basierten Free-to-Play-Sportspiel im Team-PvP-Modustreten die Spieler:innen in Dreierteams ​ gegeneinander an, versuchen den Ball ins Tor zu befördern und als erstes Team fünf Punkte zu erreichen. Die Spielenden müssen zusammenarbeiten, ausweichen und effizient angreifen, um in Ballbesitz zu bleiben und das Tempo des Spiels zu kontrollieren. Der Sieg über die Gegner ist der Schlüssel, um Fans zu gewinnen und in der Rangliste aufzusteigen, bis hin zur Liga der Elite-Champions. Auf dem Weg dorthin können kosmetische Gegenstände wie Outfits, Torjubel, Flugeinlagen und vieles mehr, freigeschaltet werden, mit denen die Spieler:innen ihren eigenen Athleten vollständig individualisieren können.

Das Spiel kann mit Freund:innen oder allein gegen ähnlich erfahrene Gegner mit der Crossplay-Spielersuche des Spiels gespielt werden. Profile und Fortschritte werden mit der Cross-Progression auf allen verfügbaren Plattformen beibehalten. Zwischen den Matches treffen sich Spielende im Skatepark, lernen neue Tricks und nehmen gemeinsam an Minispielen teil. Fans werben Fans ermöglicht das Einladen von Freunden zu Roller Champions, wodurch Belohnungen für beide Spieler:innen freigeschaltet werden.

​Die Start-Saison ist jetzt live. Sie läuft vom 25. Mai bis zum 21. Juni 2022 und führt 3 Arenen und zwei spezielle zeitlich begrenzte Spielmodi ein.