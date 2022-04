Rogue Factor und Nacon bringen 2023 Hell is Us auf PS5, Xbox Serie und PC

Hell is Us, das nächste Spiel von Rogue Factor und Herausgeber Nacon, kommt 2023 auf PS5, Xbox Series X und PC. Lest hier mehr!

Über Hell is Us

Der Leiter ist der ehemalige Art Director von Eidos Montreal, Jonathan Jacques-Belletête, der an Deus Ex: Human Revolution und Deus Ex: Mankind Divided gearbeitet hat. Nacon beschreibt Hell is Us als einen Third-Person-Action-Abenteuer der “halboffenen Welt” mit vielen hochintensiven Kämpfen und Erkundungen. Spannend – keine Open World, aber auch keine Schlauchlevels? Die Geschichte spielt in einem Land, das von einem gewalttätigen Bürgerkrieg verwüstet wurde. Alles wird durch eine mysteriöse Katastrophe überschattet, die zu übernatürlichen Kreaturen geführt hat.

Diese können nicht mit herkömmlichen Waffen besiegt werden. Doch glücklicherweise könnt ihr auf eine breite Palette von Waffen zurückgreifen. Ihr dürft zwischen Schwertern, Speeren, Äxten, einer Drohne und mehr wählen! Während ihr versucht, die Hintergründe herauszufinden, wie es überhaupt so weit kommen konnte, schnetzelt ihr euch durch eure Feinde. Alles in allem erinnert die erste Hälfte des Trailers stark an Control, man hat sich da definitiv inspirieren lassen. Doch was wird es von dieser Action dann tatsächlich in den Titel schaffen? Das werden Rogue Factor und Nacon erst 2023 beantworten, wenn Hell is Us für PS5, Xbox Serie und PC (via Steam) erscheinen wird. Hier der Trailer für euch!