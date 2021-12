Rocket League Sideswipe ist ab sofort erhältlich

Der mobile Rocket League Sideswipe-Ableger ist nun für iOS und Android zu haben. Einen Trailer gibt’s gleich hier für euch!

Über Rocket League Sideswipe

Im vergangenen März kündigte Psyonix einen Spin-off an, und zwar mit dem Titel Rocket League Sideswipe. Es kommt im Wesentlichen mit allem, was man von Rocket League selbst auf anderen Plattformen kennt und liebt, überarbeitete es aber für Mobilgeräte, wobei das Spiel auf ein 2D-Feld beschränkt wurde und Runden leichter verdaulich und mobilfreundlicher wurden. Dann startete Rocket League Sideswipe erst vor ein paar Wochen in ausgewählten Regionen.