Rocket League hat nun Nintendo Switch 2-Update erhalten

Spielt ihr noch Rocket League? Dann spitzt die Ohren: Es hat nun endlich ein Nintendo Switch 2-Update gegeben!

Zu Rocket League

Seit der Ankunft der Switch 2 im letzten Jahr haben viele Drittentwickler ihre bestehenden Switch-Spiele für Nintendos neues Hybridsystem aktualisiert. In diesem Sinne hat Psyonix‘ neuestes Update für sein Fahrzeugfußballspiel Rocket League nun visuelle und Leistungsverbesserungen für Switch 2 hinzugefügt. Dazu gehören vereinfachte Grafikeinstellungen, verbesserte Auflösung und visuelle Qualitätsverbesserungen. Hier ist das Segment aus den Patch-Notizen von v2.64, das die Vielzahl von Rendering-Verbesserungen (sowohl im Handheld- wie auch im TV-Modus) auf der Nintendo Switch 2-Konsole detailliert beschreibt:

Wir haben eine Reihe von visuellen und Leistungsverbesserungen für Rocket League auf Nintendo Switch 2 vorgenommen. Der Schalter Leistung/Qualität wurde entfernt, da Rocket League auf Nintendo Switch 2 jetzt die besten beiden Einstellungen verwendet. Im Docked-Modus ist die Auflösung jetzt fix auf 1080p und 60 FPS eingestellt. Im Handheld-Modus zielt die dynamische Auflösung jetzt auf 1080p bei 60 FPS ab, reduziert aber die Auflösung im Bedarfsfall, um das Gameplay reibungslos zu halten. Es gibt erhöhte Weltdetails, höhere Texturqualität mit mehr Details und erhöhter anisotroper Filterung, verbesserte Lichteffekte und Schatten.