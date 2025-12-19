Riverresort Donauschlinge: Raus aus dem Alltag, rein in den Wintergenuss an der Donau

Wenn das Jahr noch jung ist und die Welt ein wenig leiser wird, lädt das Riverresort Donauschlinge**** zwischen Jänner und März zu genussvollen Wintertagen direkt am Strom. Wellness, Kulinarik und besondere Erlebnisse machen den Start ins neue Jahr entspannt, wohltuend – und überraschend leistbar. Wir haben das tolle Domizil bereits besucht – erfahrt hier mehr über unsere Eindrücke.

Herzstück der Winterauszeit ist der Special Winter Deal: Zwei Nächte All inclusive gibt es bereits ab 198 Euro, drei Nächte ab 297 Euro. Im Preis inkludiert ist alles, was Genießer schätzen – vom reichhaltigen Frühstück über Snacks, Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis zum abendlichen Fünf-Gänge-Genussmenü inklusive Softdrinks, Schankbier und Hauswein. Zur täglichen Happy Hour wird auf das neue Jahr angestoßen, unter der Woche locken zusätzlich vergünstigte Wellnessanwendungen.

Wohltuende Wärme verspricht das Donau Spa mit Pool, Saunalandschaft und Ruheinseln. Ein besonderes Highlight ist das Late Night Spa am Freitag: Kerzenschein, entspannte Atmosphäre und ein Glas Prosecco machen den Abend zu einem sinnlichen Wintermoment.

Draußen zeigt sich die Donauregion von ihrer ruhigen Seite. Geführte Winterwanderungen und entspannte Spaziergänge entlang des Flusses schenken frische Luft, klare Gedanken und neue Kraft für den Alltag.

Für einen glanzvollen Höhepunkt sorgt das Pronto Pronto Dinner Varieté am 22. Jänner 2026. Die legendären Comedy-Kellner servieren eine mitreißende Vier-Gänge-Dinnershow voller Humor, Magie, Musik und kulinarischer Raffinesse. Ein Abend zum Lachen, Staunen und Genießen steht auf dem Programm.

Der Special Winter Deal ist buchbar bis 10. Jänner 2026, der Reisezeitraum reicht von 2. Jänner bis 15. März 2026. Ein Winterurlaub an der Donau, der entschleunigt, verwöhnt und lange in Erinnerung bleibt.