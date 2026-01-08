RingConn präsentiert seinen Smart Ring Gen 3

Mit dem RingConn Gen 3 feiert einer der spannendsten Wearables des Jahres seine Premiere auf der CES 2026 in Las Vegas.

Mehr zum RingConn Gen 3

Dieser smarte Ring soll laut Hersteller die nächste Evolutionsstufe im Alltagstracking von Gesundheit und Fitness markieren – mit verbessertem Design, längerer Akkulaufzeit und neuen intelligenten Funktionen. Der RingConn Gen 3 wird aus hochwertigem Titan gefertigt und erscheint in insgesamt fünf Farbvarianten, die sich über drei unterschiedliche Oberflächen-Finishes verteilen. Nutzer können zwischen einem gebürsteten Finish (Brushed Silver, Brushed Rose Gold), einem polierten Finish (Future Silver, Royal Gold) sowie einem matten Finish (Matte Black) wählen. Damit knüpft das Modell an das elegante, unauffällige Design des Vorgängers an, das den Smart Ring sowohl im Alltag als auch im Berufsleben tragbar macht. Darüber hinaus erweitert RingConn die Größenpalette: Statt neun Größen wie noch beim Gen 2 (zu unserem Testbericht) wird der neue Ring in zehn Größen von 6 bis 15 erhältlich sein. Das eröffnet auch Personen mit größeren Fingern eine bessere Passform. Zu den wichtigsten technologischen Neuerungen zählt das erstmals integrierte Smart-Vibrationsmodul.

Es erlaubt dem Ring, dezente Vibrationen für Benachrichtigungen und Gesundheitswarnungen auszugeben – etwa bei Inaktivität, Schlafanalysen oder wichtigen Gesundheitsereignissen. Damit wird das Trageerlebnis unmittelbarer und persönlicher, ohne das Smartphone ständig in der Hand halten zu müssen. Ein weiteres Highlight ist die künftig verfügbare Funktion Blood Pressure Insights. Statt exakter Blutdruckmessungen soll das Feature langfristige Trends und Veränderungen im Blutdruckverhalten erkennen, um uns auf mögliche Risiken von Bluthochdruck aufmerksam zu machen. Ziel sei es, das Bewusstsein für die eigene kardiovaskuläre Gesundheit zu stärken. RingConn betont allerdings ausdrücklich, dass das Gerät nicht für medizinische Diagnosen oder Behandlungen vorgesehen ist. Der RingConn Gen 3 wurde außerdem mit einem überarbeiteten Energiesystem ausgestattet, das eine „deutlich längere“ Akkulaufzeit ermöglichen soll – ein entscheidender Vorteil für ein Gerät, das für den täglichen Gebrauch konzipiert ist. Es geht in die richtige Richtung!