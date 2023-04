Riesenerfolg: The Super Mario Bros. Film übertrifft die hohen Erwartungen

Nintendos Chefdesigner Shigeru Miyamoto sagt, dass The Super Mario Bros. Film sogar seine hohen Erwartungen übertroffen habe. Das ist mal ein Lob!

Seit seiner weltweiten Veröffentlichung Anfang dieses Monats war der Illumination-Film ein großer Kassenerfolg – Merchandise gibt es ja genug. Laut den neuesten Berichten war das dritte Wochenende das stärkste von Universal in den USA, und der Streifen ist auf dem besten Weg, weltweit über 1 Milliarde Dollar Umsatz zu generieren. Im Gespräch mit der japanischen Presse vor dem Debüt des Films in Nintendos Heimatland sprach Mario-Schöpfer Miyamoto über seine Leistung und den Empfang der Kritiker, von dem er zugab, dass er gemischt war. “Ich hatte ein gewisses Maß an Erwartungen, dass dieser Film auch gut abschneiden würde [wie der Super Nintendo World Themenpark], aber ich war sehr überrascht, dass er über das hinausging, was ich mir hätte vorstellen können, als er endlich herauskam”, sagte er.

“Man braucht etwas Glück, um dieses Maß an Erfolg für einen Film zu erreichen”, fügte er hinzu. “Während viele ausländische Kritiker dem Film relativ niedrige Bewertungen gegeben haben, denke ich, dass dies auch zur Bekanntheit und Begeisterung des Films beigetragen hat. Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer sagen könnten, dass sich die Definition dessen, was ein Film ist, aufgrund dieses Films geändert hat. Das zeigt nur, wie glücklich wir waren”. Früher enthüllte Miyamoto, dass die japanische Version des Films keine direkte Übersetzung der US-Version sei. Vielmehr hatte Nintendo das japanische Skript unabhängig gehandhabt. Laut Miyamoto war dies, um einen ansprechenderen Film für Nintendos Heimpublikum zu schaffen, anstatt etwas, das im Vergleich zur von Illumination erstellten US-Version “ungeschickt” wäre. Den Japaner:innen gefällt es offensichtlich!