Rick and Morty machen Werbung für God of War: Ragnarök

In rund zwei Monaten erscheint God of War Ragnarök endlich im Handel und damit geht das Abenteuer von Kratos und Atreus in die nächste Runde. Und den beiden kommen schon vor dem Release zwei bekannte Charaktere zur Hilfe: Rick and Morty. Seht selbst:

Worum geht’s im Spiel?

Schließt euch Kratos und Atreus auf einer mythischen Reise an, um Antworten zu finden, bevor Ragnarök hereinbricht. Gemeinsam müssen Vater und Sohn auf ihrer Reise in jede der neun Welten alles wagen. In atemberaubenden mythologischen Landschaften treffen sie auf furchterregende Gegner – von nordischen Göttern bis hin zu wilden Bestien – und bereiten sich auf den größten Kampf ihres Lebens vor. Bewaffnet mit seinen erprobten Kriegswaffen – darunter die Leviathanaxt und die Chaosklingen – werden Kratos’ unerbittliche Fähigkeiten auf eine nie dagewesene Probe gestellt, während er versucht, seine Familie zu beschützen. Außerdem erwarten ihn und Atreus eine Vielzahl neuer Fähigkeiten, die in dieser epischen und gnadenlosen Geschichte für flüssige, ausdrucksstarke und anpassbare Kämpfe sorgen. In der Zwischenzeit versammeln sich die Streitkräfte Asgards …

Release

Wie bereits bekannt und auch im Trailer zu sehen ist, erscheint Ragnarök am 9. November dieses Jahres im Handel. Was bisher geschah, erfahrt ihr hier.