God of War Ragnarök: Was bisher geschah

God of War von 2018 ist mit rund 20 Millionen verkauften Einheiten eine der beliebtesten Eigenproduktionen der PlayStation Studios. Bevor am 9. November diesen Jahres der Nachfolger God of War Ragnarök für PS5 und PS4 erscheint, gibt es ein neues Video, dass die Geschehnisse des Vorgängers für euch kurz und knackig zusammenfasst. Gemeinsam mit Felicia Day und Mimir, dem Smartest Man Alive, wird die Reise durch das Reich der nordischen Sagen mit Hilfe eines animierten Märchenbuchs unterhaltsam nacherzählt. Das Ziel ist die bestmögliche Vorbereitung auf Kratos’ und Atreus’ nächste Reise in die Welten der nordischen Mythologie.