Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne kommt für PS4

Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne kommt am 5. Februar 2021. Lest hier mehr über das Game – zur Produktseite des Spiels geht es hier!

Über Re:Zero

In Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne geht es um den Helden Subaru Natsuki. Wobei, „Held“ ist übertrieben – er ist ein durchschnittlicher High School-Student. Plötzlich befindet er sich in einer anderen Welt, und seine „Superkraft“ ist es, nach einem Tod von einer Art Checkpoint neu zu starten. So kann er die Zeit zurückdrehen und Fehler in gewissem Sinne vermeiden, allerdings erst, nachdem es zu spät ist und er einen teils qualvollen Tod erleidet.

Subaru verliebt sich in der Serie in eine Halbelfe, und das Spiel wird sich wohl eng an die Vorlage halten. Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne hat nämlich auch den englischen Synchronsprecher-Cast unter Vertrag. Ganze sechs neue Charaktere sollen im PS4-Spiel vorkommen, genauso wie der „Return by Death“-Mechanismus. Checkpoints sind für GamerInnen nichts Neues, daher wird es spannend, wie das Entwicklerteam diesen Modus umsetzt. Was haltet ihr vom Game?