Resident Evil Welcome to Raccoon City Trailer & Featurettes veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle, die das Kinocomeback von Resident Evil kaum noch erwarten können – Constantin Film veröffentlichte nun einen brandneuen Resident Evil Welcome to Raccoon City Trailer sowie zwei Featurettes.

Was erwartet euch?

Die Geschichte spielt in einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City im Jahr 1998. Eine spannende Besetzung schlüpft in die Rollen der legendären Spielfiguren: Kaya Scodelario (bekannt aus Maze Runner) spielt Claire Redfield und Hannah John-Kamen (bekannt aus Ant Man and the Wasp) Jill Valentine. Robbie Amell (bekannt aus der Amazon Prime Serie Upload) übernimmt die Rolle des Chris Redfield, Tom Hopper (bekannt aus der Netflix-Serie The Umbrella Academy) die von Albert Wesker, Avan Jogia (bekannt aus Zombieland 2) wird als Leon S. Kennedy zu sehen sein und Neal McDonough (bekannt aus Yellowstone) als William Birkin.

Neuer Resident Evil Welcome to Raccoon City Trailer